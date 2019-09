Tabárez, el clásico y su alegría por el Chory Castro

Óscar Tabárez, entrenador de la selección uruguaya, habló del partido clásico de este domingo y expresó su alegría por la actuación del delantero tricolor Gonzalo Castro al que catalogó de “buena persona”.

En la partida rumbo a Costa Rica, donde Uruguay enfrentará el viernes a la selección local, el técnico celeste habló de la victoria de Nacional 3-0 sobre Peñarol por la última fecha del torneo Intermedio.

“Me parece que el resultado responde a lo que se vio en el juego, lo anecdótico fueron dos goles. El segundo gol de Castro tiene que ver mucho con la potencialidad del futbolista pero también con su experiencia. Y bueno, me alegra. Me alegra por él porque pese a que no tuvimos un trato tan grande, sí en algún momento, del punto de vista personal es gran persona”.

Diego Battiste

Tabárez agregó: “Y me animo a decir que no nos vayamos para el otro lado ahora, usted sabe de lo que le hablo. Siempre hay que esperar lo que el fútbol diga, los que adivinan el futuro no comulgo con ellos, trato de no hacerlo, siempre estoy esperando lo mejor pero preparándome para lo peor porque nunca se sabe lo que se espera en un partido y no digo que sea una sorpresa pero es algo que no estaba en los cálculos y si se pone a analizar el gol con todas las cosas que implica es poco frecuente, y esa es una de las cosa que más me quedó de este clásico”.

Jugadores de selección

AFP

En la conferencia brindada en el aeropuerto de Carrasco, Tabárez hizo referencia a las convocatorias de los jóvenes Darwin Núñez, Brian Rodríguez y Matías Viña.

“No les puedo decir lo que voy a hablar con ellos, hay muchos que han venido por primera vez, y nosotros siempre hablamos, no considero nada demasiado importante. El objetivo es darles tranquilidad y que sepan que cuando citamos un jugador es para que se integren y ver lo que pueden dar. Cuando yo cito un jugador de la selección ya es jugador de la selección, no pruebo un jugador de selección pensando que al partido siguiente ya no lo voy a citar, tampoco es garantía, pero el que tengan una oportunidad es que la puedan pelear desde dentro de la cancha, en la selección y en sus equipos”, dijo el técnico.

Tabárez dijo que más que sus palabras lo más importante será el recibimiento del grupo. “Lo primero va a ser, y se lo digo así porque ha sido siempre así, cuando los que hace más tiempo están en la selección los reciban. Eso aporta más que cualquier palabra del entrenador. Lo primero va a ser siempre, y ha sido así, cuando los que están con más tiempo en la selección los reciban, eso aporta mucho en el sentido de darle confianza, sentirse bien, hablarle. Los futbolistas entre sí se llevan de una manera distinta a lo que pueda hablar el entrenador de una selección principal. Yo les voy a dar tranquilidad de que muestren lo mejor, sumarse a la mentalidad del equipo y jugar con responsabilidad”.

Estoy muy tranquilo

Diego Battiste

Consultado sobre si estos amistosos eran una oportunidad de afianzar lo que se hizo bien y buscar el fútbol por banda y el uno contra uno, el DT respondió.

“No tanto. Yo no aprovecho estas cosas para decir lo bueno o mal entrenador que soy. Lo que marca a un entrenador es lo que marca el equipo en la cancha y yo soy responsable de eso. Estoy muy tranquilo, tengo mucho tiempo en esto, casi 200 partidos en la selección. Las cosas que se están haciendo se hacen desde hace un tiempo. A veces la búsqueda es de los jugadores que puedan aportar en ese aspecto. Hacemos un seguimiento de tiempo prudencial para que no sea una primera impresión nada más y después falta lo de la cancha en un equipo que no entrena como son las selecciones. Nosotros ahora nos vamos, el martes entrenamos pero hay que proteger a los jugadores del esfuerzo del fin de semana, del viaje, tenemos un poco el miércoles y el jueves, que es el día anterior al partido, para transmitir lo que queremos, entonces hay que apelar a la sencillez, a la memoria, y darle confianza a los futbolistas para que esto no lo tomen como una desventaja sino como algo que es normal en la selección. Esto es algo muy interesante para mí, tenemos experiencia en trabajar así, no lo decimos como una queja sino como una realidad y además no nos pasa solo a nosotros sino a todas las selecciones. Cada vez es menos el tiempo que tenemos a los futbolistas”.