Cuándo vuelven las lluvias y cómo estará la temperatura, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió que a partir de este jueves y hasta el sábado 9 de marzo "existe probabilidad alta de precipitaciones" en todo el territorio. El organismo señaló que "los acumulados más importantes serán en el norte del país" y se esperan para el día viernes.

En tanto, la temperatura mínima prevista para este jueves en todo el país es de unos 20° C al tiempo que las máximas llegarán hasta los 30° C. Desde el viernes 8 hasta el lunes 11 se notará un descenso de temperatura en todo el país.

En cuanto a lluvias, entre el domingo 10 y el lunes 11 no se prevén precipitaciones, mientras que los días 12 y 13 de marzo se esperan escasos chaparrones y una atmósfera inestable.

Entre este viernes y el lunes, las temperaturas mínimas oscilarán los 15° C y 17° C al norte del río Negro, y las máximas se encontrarán entre los 22° C y 24° C. Del lado sur del río las variaciones de temperatura serán mínimas, y estarán entre los 18°C y 21°C.