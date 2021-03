Valdez: "No debí renunciar, debí pelear, pero me encontré en una situación absolutamente sorpresiva y tomé una decisión irreflexiva"

El 28 de julio de 2018, sorpresivamente, Wilmar Valdez retiró su candidatura para ser reelecto como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cargo al que había llegado inesperadamente el 2 de abril de 2014. En ese período debió levantar una suspensión impuesta por Conmebol a la AUF, lidió con Joseph Blatter y la sanción a Luis Suárez en el Mundial de Brasil, estuvo presente en Zúrich en el primer día de detenciones del FIFAGate y se hizo amigo de Gianni Infantino. Sin embargo, se fue imprevistamente envuelto en un escándalo de audios y escuchas que terminó en la Justicia uruguaya. Perdió sus cargos en Conmebol y FIFA y estuvo un año inhabilitado para ejercer cargos en el fútbol.

Dos años y medio después, Valdez rompió el silencio. Este jueves publicará el libro El Fútbol y Mi Verdad en el que repasa toda su trayectoria en el fútbol, saca a la luz un montón de vivencias que atravesó en las cúpulas del fútbol local, sudamericano e internacional y en el último capítulo cuenta cómo se dio su salida de la AUF, desencadenada por las grabaciones que le hizo durante dos años el empresario Walter Alcántara a quien conoció por un amigo común en Rentistas y quien se le presentó por segunda vez en su vida el día que asumió funciones en la AUF diciéndole que era proveedor del ente, con su rentadora de autos.

De todos esos contenidos, Valdez habló con Referí.

¿Por qué escribir un libro y romper así un silencio de dos años y medio?

Después de mi salida de la AUF no di más entrevistas, esta es la primera vez. El libro es la historia de mi vida en el fútbol, desde el sentimiento más puro. Como todo niño en Uruguay, nací con una pelota abajo del brazo, hice baby fútbol, canalicé mi pasión como hincha de un equipo y como periodista deportivo, que fue une etapa muy linda. Hice carrera dirigencial en un equipo pequeño pero grande de corazón, con gente muy valiosa. Y después viví un montón de experiencias ocupando varios cargos en el fútbol en Uruguay y en el mundo. Eso, más la salida de la AUF en forma inesperada y traumática, me fueron inspirando a repasar los hechos cuando me tranquilicé y pude asentarme en la reflexión para mirar el camino recorrido. Está escrito desde el sentimiento, de lo que sentí a lo largo de todo ese camino.

Inés Guimaraens

"Cuento hechos, pero no hago juicios sobre las personas"

Con Rentistas comenzó como dirigente de juveniles y llegó a presidente y deportivamente pasó por todos los estados.

Fue una etapa maravillosa, de mucho sacrificio. Empecé en 1993 y me fui formando. Comencé en Segunda División Profesional. De la mano de mi amigo Cacho Rivero pasé a secretario general y luego a presidente.

Su llegada a la presidencia de la AUF fue increíble.

Es un capítulo muy especial porque me marcó mucho. Fue una experiencia enriquecedora porque muchas veces uno planifica las cosas y fue una locura cómo se desencadenaron los hechos. Había ido a la AUF como posible integrante del consejo ejecutivo, pero nunca me imaginé en sueños que iba a salir presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

¿Cómo fue trabajar al frente de ese ejecutivo?

Mientras yo estuve, siempre recalco que con diferentes integrantes siempre fue un ejecutivo muy unido en sus decisiones lo que no significa que siempre estuvimos de acuerdo. Atravesamos temas muy complejos: con el FIFAGate nos quedaron fondos congelados sin poder cobrar, después llegó la lucha por los derechos de imagen, por los derechos de la selección uruguaya. Temas que no eran sencillos para resolver ni ponerse de acuerdo, por eso les agradezco públicamente a todos los que me acompañaron en esos años.

¿Cómo logró levantar la sanción que le impuso a la AUF la Conmebol presidida por Eugenio Figueredo?

Fue una situación muy delicada, era una sanción histórica ya que la AUF nunca había estado suspendida en toda su historia. Asumí con esa sanción arriba de la mesa. Antes del inicio de la asamblea nos llegó el fax desde Santiago comunicado que se nos suspendían todos los derechos políticos, eso implicaba que era presidente pero no tenía voto ni podía participar de la Conmebol. Era como si no existiéramos. Fue una lucha interesante para analizar y sacar conclusiones.

Inés Guimaraens

Suárez en Brasil 2014: "Estoy convencido de que Blatter fue el responsable directo de la sanción"

¿Y qué conclusiones sacó sobre Figueredo y los desaires que le hizo a la delegación uruguaya?

Cuento hechos, pero no hago juicios sobre las personas. Están todos los detalles. Solo reflejo los sentimientos y hechos ocurridos con la perspectiva del tiempo.

¿Cómo fue intentar evitar en Brasil la magnitud de la sanción que terminó recibiendo Luis Suárez?

Fue un hecho dramático para mí y para todos los uruguayos. Fue uno de los hechos que más me marcó.

¿Quién sancionó a Suárez? ¿La Comisión Disciplinaria de la FIFA o Blatter?

Blatter. Lo cuento en el libro.

Pero en su momento no se dijo eso…

No. Creo que no. Pero estoy convencido de que Blatter fue el responsable directo de la sanción.

¿Lo político por encima de lo jurídico?

Lo que pasa es que eso se desprende del contexto de aquellos momentos del fútbol. En aquel momento la estructura de la FIFA respondía a lo político en todo. En 2016 se hizo una reforma muy grande de los estatutos después del FIFAGate. Ahí se blindó toda la parte jurídica para que no estuviera tan contaminada por la política. Eso le hace bien al fútbol. En aquella época no era así. Blatter venía de ser secretario general de João Havelange, ya venía con un molde determinado de cómo se manejaba el fútbol en ese momento. Incluso cuento cómo tuve que seguir conviviendo con Blatter, porque era el presidente de la FIFA. Cuando lo veo después del Mundial, en el velatorio de Grondona tuve que reconstruir, a regañadientes, aún con la herida abierta, pero no tenía más remedio que volver a convivir.

Lo que sí trascendió en el Mundial fue que a Blatter tenían que hablarle en un tono reverencial.

El estrés era enorme y el tiempo que teníamos ante el proceso abreviado era muy poco. Hubo trabajo de juristas por un lado y yo me dediqué a lo político. Llegué a hablar con Blatter, el mismo día que salió la sanción y a la salida de la audiencia que me había dado el presidente de la FIFA me enteré de la sanción que estaba saliendo. Son sensaciones que aún duelen porque Luis Suárez fue un chivo expiatorio de una FIFA que tenía otro tipo de problemas y que Luis, a pesar de que reconoció su error, no merecía una sanción tan desmedida y arbitraria.

Inés Guimaraens

"No hago este libro como denuncia ni justificación"

¿Vivir el FIFAGate en vivo y en directo fue como estar en una película?

Sí. De ahí en más lo fue. La primera parte la viví en Zurich con las primeras detenciones. De mayo a diciembre fueron la segundas detenciones y fue un terreno complicado de manejarse. En 2015 termino como presidente de Conmebol y ahí cuento todo lo que se hizo para que no llegara a la presidencia de la Conmebol y por qué desistí al final.

¿Cómo fue esa compulsa contra Alejandro Domínguez?

Hay un elemento común que sigue en la Conmebol de hoy y es que el poder está concentrado porque es una confederación con una conformación con muy pocos países y dos potencias muy importantes como Argentina y Brasil. Eso crea una estructura donde no es sencillo moverse. Uruguay, con su rica historia, se enfrenta a eso en lo político y no es sencillo caminar en ese laberinto político. El elemento común es que sigue el control de poder en Asunción, al estar la confederación enclavada ahí donde la función administrativa convive con la voz y la actuación del presidente. A eso me enfrenté los pocos días que estuve al frente de Conmebol.

¿Cómo visualiza hoy su salida de la AUF después de un tiempo?

Fue un hecho muy intenso. Doy mi visión del tema. Hay hechos que ocurrieron y están avalados por documentos que son importantes.

Inés Guimaraens

Los audios de Alcántara: "En una conversación privada uno a veces dice cosas que ni piensa"

¿Se refiere a que la Justicia archivó el caso porque no encontró delitos y que la FIFA analizó su conducta por cargos de corrupción y solo lo encontró culpable de un incumplimiento de deber de ética?

Eso y también contratos que se firmaron. Los anexé al libro como elementos de información. El fútbol es de la gente. Ocurrieron hechos, no atribuyo intenciones ni me dedico a analizar la conducta de otras personas. Es mi historia escrita desde los hechos que protagonicé. No hago una valoración. Cuento lo que ocurrió y lo que sentí. La investigación de la FIFA duró dos años.

¿Por qué Alcántara lo grabó a sus espaldas dos años seguidos y luego usó esas grabaciones en su contra entregándoselas a Arturo Del Campo su rival en las elecciones en la AUF? ¿Fue por venganza por qué ninguna de las propuestas que le presentó para canalizar a través de la AUF llegaron a buen puerto?

Se mencionan los hechos. Es una experiencia de vida para mi persona. Lo que pasó está contado en el último capítulo. Y está anexada la resolución de la Justicia. No hago este libro como denuncia ni justificación. Está contada en un estado de reflexión, sacando los pro y los contra. Es lo que digo en la contratapa: "Confieso que jamás imaginé el camino que recorrería detrás de la pelota y no precisamente jugando en una cancha de fútbol. Se trató de un recorrido con sus paradas que me hizo vivir desde maravillosas e inolvidables vivencias hasta las más dolorosas experiencias. Porque en definitiva una vida dedicada al fútbol no puede ser de otra manera que intensísima, increíble, inmensa y también cruel".

Inés Guimaraens

"Durante mi presidencia se hicieron muchos proyectos"

Hubo varias denuncias en las que quedó implicado. Una fue la cancha de césped sintético de Rentistas que en su momento usted explicó que le fue adjudicada porque el predio es propiedad del club y no está en concesión municipal. Pero ¿qué pasa con esa cancha que cuando llueve se inunda?

Durante mi presidencia se hicieron muchos proyectos y uno de los orgullos que me queda es que hoy se pueda disfrutar de dos estadios iluminados y dos canchas de césped sintético en el fútbol uruguayo. Se logró con el esfuerzo de los clubes y una AUF proactiva buscando mejorar la infraestructura del fútbol local. Eso es un hecho de la realidad, esos proyectos, después de tantas acusaciones mediáticas y públicas fueron investigadas por FIFA. Y FIFA lo laudó en su fallo claramente. ¿Por qué lo hizo? Porque investigó y concluyó que los fondos fueron invertidos de acuerdo a lo que se pactó y que no hubo ningún tipo de irregularidad. No hay más nada para decir de eso porque está el documento.

¿Lo mismo con la iluminación de la cancha de Defensor Sporting donde se lo acusó de cobrar una coima de US$ 35 mil?

No hubo figura delictiva ni nada. También está en el fallo de la FIFA, fueron hechos investigados y fui a declarar con la investigación correspondiente. Hubo una sanción y se dice por qué se me sancionó, pero ese fue otro hecho que se descartó.

¿Y qué tiene para decir del audio en el que habla de "la puntita" de una comisión para una remodelación del Estadio Centenario?

En una conversación privada uno a veces dice cosas que ni piensa y muchas veces las dice para salir del paso de una situación. En un audio que también surge de la investigación, cuando recibí un audio amenazante de uno de los protagonistas, el propio protagonista…

Inés Guimaraens

"Fueron tiempos de mucho sufrimiento para mí y toda mi familia"

¿Alcántara?

Sí, dice que nunca me pudo presentar un proyecto para el Estadio Centenario. Si hubiera tenido intención firme de algo, es difícil de entender por qué nunca le dejé presentar un proyecto para el Estadio Centenario, pero de todas formas en ese tema lo importante para mí es que me sometí a todo lo que me tuve que someter como un hombre común y corriente, no desde el poder, desde el llano, presentando lo que tenía que presentar. Invito a la gente a que lea el libro y todos sus anexos para que saque todas sus conclusiones. Es cierto que mis audios tuvieron mucha difusión como también hubo otros audios que no tuvieron tanta difusión que también dicen muchas cosas. Pero eso lo dice la Fiscalía.

¿Se fue a reunir específicamente con Gianni Infantino en medio de toda esta situación?

Fui a dar la cara, y lo primero que le dije fue ‘no vengo a pedirte nada’ porque a los amigos no se les pide nada. Me inspira mucha confianza, cumplió su palabra cuando me prometió venir al Estadio Centenario y no llevaba un mes de presidente de FIFA, vino al partido de Eliminatorias entre Uruguay-Perú y conoció el Campeón del Siglo que recién se había inaugurado y también fue al Parque Central.

¿Sufrió mucho en todo este tiempo?

Todo esto hoy lo explico con la tranquilidad del paso del tiempo. Pero fueron tiempos de mucho sufrimiento para mí y toda mi familia. Es claro que no debí renunciar, debí pelear, pero también me encontré en una situación absolutamente sorpresiva y tomé una decisión irreflexiva. En lo primero que pensé, que para mí es lo más importante en la vida, fue en la familia y los afectos. Cuando se dio el hecho tan abrupto lo primero que pensé fue en mi vida personal familiar. No me importó el cargo que tenía en la FIFA, el poder. Hoy lo más preciado que tengo es mi familia y eso no tiene precio. Son momentos que no le deseo a nadie. Tengo una familia común, de trabajo. Soy un hombre de trabajo. No estaba acostumbrado a vivir esa situación, no yo ni mi familia. Nos vimos abrumados, invadidos por un montón de cosas que se decían que son naturales para un hombre público, pero que tampoco deja de ser un ser humano. Fueron momentos complicados. Después del tiempo era importante contar estas cosas.

El 19 de febrero quedó habilitado para volver al fútbol, ¿piensa volver al ruedo?

Del fútbol nunca me fui nunca porque el fútbol es mi sentimiento. Me fui de los cargos públicos, hoy estoy habilitado para volver, pero el objetivo de mi vida hoy es diferente, la familia es lo más importante, después de pasar momentos tan traumáticos y difíciles estoy dedicado a ellos y para mí fue muy importante contar esta historia de vida.