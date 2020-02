Para defensa de Valdez el fallo de FIFA es “positivo” porque se desestimaron acusaciones por corrupción

La sanción que el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA le impuso al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, fue considerada como “positiva” por la defensa del dirigente, ya que no fueron considerados los cargos de corrupción por los que se lo acusaba en el inicio del proceso.

El dirigente recibió una suspensión de un año y una multa de 10.000 francos suizos (US$ 10.022)

El abogado Ariel Reck, quien representa al también exmiembro del Consejo de la FIFA y del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL, señaló a Referí que este martes fueron notificados por el fallo pero que están a la espera de los fundamentos, los que se darán a conocer en 60 días, cuando recién podrán hacer una evaluación final del caso.

“Pero en principio es positiva”, comentó sobre la resolución el representante legal, quien además por estos días oficia de vocero de Valdez, ya que éste se llamó a silencio.

Reck dio detalles del fallo que no están indicados en el comunicado de FIFA. En ese sentido señaló que el pedido del Órgano de Instrucción, que vendría a ser el fiscal del caso, sobre Valdez era de 10 años de suspensión, con cargos por corrupción, sobornos, ventajas indebidas, violación del deber de confidencialidad y del deber de reportar delitos. “Una serie de violaciones al Código de Ética, con cuatro o cinco artículos, que fueron totalmente desestimados”, comentó.

“Finamente se aplicó al artículo 15, un artículo genérico sobre el deber de confianza (según la FIFA, deber de lealtad), que se aplica residualmente cuando no hay ninguna conducta concreta que pueda ser sancionada”, explicó el abogado.

Diego Battiste

De momento, no saben concretamente por qué fue sancionado, lo que recién conocerán cuando reciban los fundamentos.

Reck valoró que se haya llegado a esta instancia y que de todos los cargos que se pedían solo se admita uno “muy menor”. Además, indicó que las sanciones por el artículo 15 tienen una multa mínima de US$ 10.000 y hasta dos años de suspensión, por lo que Valdez tuvo esa multa mínima y la mitad del plazo de sanción.

“En principio es una decisión positiva con respecto a lo que se lo acusaba a él. Ninguno de los cargos de corrupción que fueron tan comentados, ninguno fue admitido. Simplemente la violación a un deber genérico de FIFA que tenemos que esperar los fundamentos para ver los pasos a seguir, si la cuestionamos”, dijo el abogado.

En caso de querer apelar la sentencia, Valdez puede recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Pero para eso primero deben analizar la argumentación.

¿Por qué se lo castigó?

Reck expresó que al no tener las fundamentaciones, ni él ni su defendido saben claramente por qué fue el castigo. Argumentó que una posibilidad puede ser porque el expresidente de la AUF se reunía con Walter Alcántara en privado, en los momentos en los que éste lo grababa sin el consentimiento del dirigente.

Alcántara, el lobista que luego dio a conocer los audios y a quien Valdez denunció por extorsión, se ofrecía a llevar al directivo al aeropuerto y en esos viajes lo grababa, según Rek.

En uno de los audios más comprometedores, Valdez habla de manejar en privado con Alcántara una oferta de una empresa japonesa para reformar el Estadio Centenario, y que el negocio tendría tres partes beneficiadas, ellos dos y un empresario. Ese negocio nunca se llegó a concretar

“Es un deber genérico del comportamiento como presidente de la AUF, que ciertas conductas no eran las adecuadas para un miembro de AUF, como tener una charla privada con un proveedor”, señaló Reck, ante la posibilidad de que ese haya sido el punto que sancionó la FIFA.

Leonardo Carreño

El abogado reiteró que el objetivo principal de su defensa era “desestimar todos los cargos de corrupción que lo había acusado este señor Alcántara”, quien “lo había acusado sin ninguna prueba” a Valdez.

En ese sentido, explicó que en el proceso se le pidió información a Valdez, a la AUF, a entes, cuentas bancarias, movimientos y testimonios. “Y con todo eso no hubo una sola prueba que pudiera incriminarlo”, destacó.

También resaltó que no fue un proceso penal, por lo que no se necesitaba la plena prueba ni había un beneficio de la duda para el acusado. “Eso no existe, porque como es el ámbito civil, el estándar aprobatorio es más bajo y se desestimaron todas las acusaciones”.

“Lo ideal hubiera sido que no hubiera sanción”, dijo el abogado, pero recordó que de los casos que han sido publicados por FIFA en los dos últimos años no hubo ninguno con una sanción tan baja.

Puso como ejemplo el del dirigente chileno Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la federación trasandina, quien por cargos similares tuvo una sanción de siete años y tras recurrir al TAS se le fue bajada a dos.

El castigo a Valdez comenzó a regir este 25 de febrero y dentro de un año quedará habilitado para poder trabajar en el fútbol. ¿Volverá a la dirigencia? Reck dijo no tener conocimiento sobre las aspiraciones del expresidente de la AUF.