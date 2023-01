"Ya fue, ya me tiene re quemado": la trama que terminó con una mujer desmembrada en el Cementerio del Norte

El 20 de enero, el hermano de la víctima fue a visitarla, dado que no le respondía los llamados. Encontró la puerta abierta y, al entrar, se dio cuenta de que le faltaban varios objetos, pero su hermana no estaba en ella. El hombre que le arrendaba el apartamento no la veía desde el viernes 13, por lo que denunció la desaparición de la mujer.

El 21 de enero se presentó en la seccional el hijo de la víctima. Comentó que un hombre apodado Nano –para quien él hijo de la mujer trabajaba vendiendo pasta base– le había dicho que había matado a su madre. Le dijo que "la había ahorcado, quemado y que el cuerpo ya lo había desaparecido", relató la fiscal del caso, Adriana Edelman, en audiencia judicial a cuyo registro accedió El Observador. Ese mismo día, funcionarios del servicio municipal encontraron en el Cementerio del Norte un cuerpo desmembrado. Estaba tan deteriorado que en primera instancia no podían determinar si se trataba de un hombre o una mujer. Según reconstruyó la Fiscalía, la víctima y Nano se conocían porque el hijo de ella vendía chasquis –dosis de pasta base– para él. El joven, de unos 23 años, que es consumidor de drogas, en algunos casos no vendía las sustancias que Nano le daba y se las quedaba. En esos casos, le pedía a su madre dinero para poder cancelar la deuda. Leé también Encontraron huesos atrás del Cementerio del Norte cerca de donde se halló un cuerpo desmembrado Nano y ella se conocieron aproximadamente hace tres semanas o un mes. En ese plazo, se juntaron a consumir drogas y entablaron un vínculo sexual. De acuerdo al relato de la fiscal, el 14 o 15 de enero, Nano y la víctima fueron a buscar a otro joven que vivía con él. El objetivo era consumir drogas y tener relaciones entre los tres. Cuando llegaron a la casa de la víctima, Nano y ella se fueron solos al dormitorio a discutir. El motivo era que ella había desistido de tener relaciones con el otro hombre, por parecerle muy joven (tiene 23 años). Él, mientras tanto, escuchaba la discusión desde el comedor, pero cuando escuchó un gemido, pateó la puerta y vio como Nano ahorcaba desde atrás a la mujer. "Ya fue, ya me tenía re quemado", le dijo el homicida mientras el cuerpo de ella yacía sobre la cama. Según se pudo ver en el rastreo de la tobillera electrónica que llevaba el imputado al momento del crimen –esta medida había sido dispuesta por la Justicia de Familia– fue en dos oportunidades a un descampado donde quemó y seccionó el cuerpo. También volvió a la casa de ella y se llevó su monedero, varios electrodomésticos, su perro cocker y el auto. El 15 de enero, sobre las 11 de la mañana, fue el último día al que concurrió al Cementerio del Norte. Por las cámaras de seguridad se vio al auto de la víctima –del que Nano se apropió– en la puerta del lugar. El auto se le fue incautado a Nano y el perro cocker a la exnovia de él. La Justicia lo imputó por un delito de homicidio y de hurto. Estará preso preventivamente por 180 días mientras continúa la investigación.