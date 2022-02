Zambrano & Cía vendió genética Árabe y logró máximo de máximo de US$ 3.510

Zambrano & Cía cerró un nuevo remate anual de la raza Árabe con un promedio de US$ 2.233 y un máximo de US$ 3.510. Este evento se desarrolló en el marco de la 38a Semana Internacional del Caballo Árabe.

La comercialización, organizada por la Sociedad de Criadores de Caballos Árabes del Uruguay (Sccau), se realizó de forma virtual desde las oficinas del escritorio. En esta oportunidad la firma colocó 16 ejemplares destacados de la raza.

Germán Sapelli, responsable del Departamento de Equinos de Zambrano & Cía, comentó a El Observador que “este fue un gran remate, con un excelente porcentaje de ventas”, en el que “hubo puja por todos los lotes”.

Según contó, solo quedó un animal sin vender, un ejemplar que tenía una reserva bajo sobre, el propietario pretendía venderlo a US$ 5.000 y por una diferencia de US$ 500 no se llegó a la colocación, detalló.

En este remate se comercializaron una yegua con cría, ocho potrancas, dos yeguas domadas, un castrado domado, tres potras y una yegua preñada.