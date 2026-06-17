La decadencia del debate democrático

Uruguay se ha caracterizado históricamente por la fortaleza de sus instituciones y por una cultura política que, aun en los momentos de mayor confrontación, supo preservar ciertos límites. Las diferencias fueron profundas, las discusiones intensas y los enfrentamientos ideológicos muchas veces irreconciliables. Sin embargo, existía una convicción compartida: el adversario político no era un enemigo y el debate democrático exigía respeto. Hoy esa tradición parece estar debilitándose.

Quienes observamos con atención el funcionamiento cotidiano del Parlamento advertimos un fenómeno preocupante: el deterioro creciente de la calidad del debate político. No se trata únicamente de una diferencia de estilos ni de una cuestión de formas. Se trata de un problema institucional que afecta la credibilidad del sistema democrático. Cada vez con mayor frecuencia asistimos a sesiones en las que los argumentos son sustituidos por agravios, la discusión de ideas por ataques personales y el intercambio político por acusaciones que muchas veces carecen de sustento suficiente. Parece haberse instalado la lógica de que cuanto más agresiva es una intervención, mayor repercusión tendrá.

Como si el objetivo fuera obtener un titular, un video viral o una reacción en redes sociales, y no contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas reales de la ciudadanía. La democracia necesita debate. Necesita oposición. Necesita control. Necesita cuestionamientos firmes. Pero una cosa es ejercer con firmeza las responsabilidades políticas y otra muy distinta es transformar el Parlamento en un escenario permanente de agravios personales. La diferencia entre ambas cosas no es menor. Cuando se degrada el debate público, se degrada también la calidad de la democracia. Resulta alarmante la liviandad con la que algunos legisladores realizan acusaciones de enorme gravedad.

Se cuestionan trayectorias personales, se ponen en duda honras, se sugieren conductas impropias y se emiten juicios categóricos sobre personas e instituciones sin que muchas veces existan elementos suficientes para respaldar tales afirmaciones. Lo más preocupante es que estas conductas comienzan a naturalizarse. Y cuando una conducta se naturaliza, deja de generar alarma. Sin embargo, deberíamos alarmarnos. Porque las palabras tienen consecuencias. Las palabras construyen climas sociales. Legitiman comportamientos. Definen estándares de convivencia. ¿Cómo podemos indignarnos por los episodios de violencia que observamos en el deporte, en las redes sociales o en distintos ámbitos de la vida cotidiana si quienes ocupamos cargos de representación pública contribuimos a instalar la agresión verbal como forma habitual de relacionamiento?¿Cómo podemos reclamar respeto a los ciudadanos cuando muchas veces somos incapaces de practicarlo dentro de las propias instituciones democráticas? La sociedad observa. Y aprende.

Las instituciones no solamente legislan. También educan mediante el ejemplo. Por eso preocupa especialmente que el Parlamento, que debería ser el principal ámbito de deliberación democrática del país, comience a parecerse cada vez más a los peores espacios de confrontación que observamos en otros ámbitos. Pero existe además otra discusión que el sistema político parece evitar. Los fueros parlamentarios fueron concebidos como una garantía fundamental para proteger la libertad de expresión y la independencia de los legisladores frente a posibles persecuciones políticas.

Son una herramienta esencial de cualquier democracia sólida. Sin embargo, toda garantía institucional debe ejercerse con responsabilidad. Y es legítimo preguntarse si en algunos casos no hemos comenzado a confundir protección con impunidad. Basta escuchar determinadas intervenciones parlamentarias para advertir que algunas expresiones difícilmente serían pronunciadas fuera del amparo que brinda el recinto legislativo. Muchas de las acusaciones, agravios e imputaciones que se escuchan con frecuencia tendrían consecuencias jurídicas inmediatas si fueran formuladas en otros ámbitos de la vida pública. No es exagerado afirmar que, de no existir las garantías especiales asociadas al ejercicio de la función parlamentaria, más de un legislador probablemente debería responder ante la Justicia por afirmaciones que lesionan honras, reputaciones o derechos de terceros. No se trata de limitar la libertad de expresión parlamentaria.

Mucho menos de restringir el control político o el derecho a denunciar irregularidades. Se trata de recordar que la libertad y la responsabilidad deben caminar juntas. Los fueros fueron creados para proteger la democracia, no para degradar el debate democrático. Fueron concebidos para garantizar independencia, no para habilitar excesos. Fueron diseñados para evitar persecuciones, no para permitir acusaciones irresponsables. Quizás haya llegado el momento de abrir una discusión madura sobre el alcance de estas garantías y sobre la necesidad de preservar un adecuado equilibrio entre la protección de la función parlamentaria y la responsabilidad por el uso de la palabra pública.

Porque una democracia fuerte no es aquella donde los representantes pueden decir cualquier cosa sin consecuencias. Una democracia fuerte es aquella donde la libertad de expresión convive con la responsabilidad institucional. Uruguay enfrenta enormes desafíos en materia de convivencia. Nos preocupan la violencia, la intolerancia, la agresividad creciente y la fragmentación social. Pero ninguna transformación cultural será posible si quienes tenemos responsabilidades públicas no comenzamos por revisar nuestras propias conductas. La ciudadanía espera representantes que discutan ideas, no que intercambien agravios. Espera firmeza, no violencia. Espera argumentos, no descalificaciones. Espera liderazgo, no espectáculos. El Parlamento uruguayo debe volver a ser un ejemplo de calidad democrática y no una caja de resonancia de las peores prácticas del debate contemporáneo.

Porque cuando el Parlamento pierde prestigio, pierde la política. Y cuando la política pierde credibilidad, pierde la democracia. La libertad de expresión parlamentaria es un valor que debemos defender. Pero el respeto por la verdad, la responsabilidad y la dignidad de las personas también lo es. Ningún fuero debería servir de refugio para el agravio. Y ninguna democracia puede fortalecerse cuando quienes la representan olvidan que el primer deber de la política es dar el ejemplo.