Percepción de corrupción: Uruguay cae en puntaje y ranking tras alcanzar su máximo histórico

Transparencia Internacional dio a conocer hoy los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (CPI) 2025 , el principal ranking global para evaluar la percepción de corrupción en el sector público . El índice releva 182 países y se ha convertido, desde su creación en 1995, en una referencia central para el análisis comparado de calidad institucional.

En esta edición, Uruguay obtuvo 73 puntos y se ubicó en el puesto 17 del ranking global , lo que supone un retroceso tanto en puntaje (tres puntos menos) como en posición (caída de cuatro puestos) respecto de 2024. Si bien el país continúa entre los mejor posicionados del mundo y lidera la región, el dato invita a revisar la evolución de largo plazo.

El primer gobierno de Tabaré Vázquez registró un promedio de 65,2 puntos , partiendo de niveles relativamente más bajos pero dejando un piso cercano a los 70 puntos hacia el final del mandato. Ese proceso sentó las bases para que Uruguay se afirmara como el país con mejor percepción de corrupción de América Latina durante la década siguiente.

La presidencia de José Mujica elevó ese estándar y alcanzó un promedio de 71,4 puntos , superando por primera vez la barrera de los 70. Durante este período, Uruguay obtuvo entonces sus mejores puntajes históricos, con 73 puntos en 2013 y 2014, y comenzó a escalar posiciones en el ranking global.

El segundo mandato de Tabaré Vázquez mantuvo niveles muy similares, con un promedio de 71,2 puntos. Aunque levemente inferior al de Mujica, se caracterizó por una notable estabilidad: Uruguay permaneció todos los años por encima de los 70 puntos y alcanzó en 2015 su mejor registro hasta ese momento, con 74 puntos.

La presidencia de Luis Lacalle Pou, ya cerrada en términos de promedio, muestra un desempeño superior al de todas las anteriores. Entre 2020 y 2024, Uruguay alcanzó un promedio de 73,8 puntos, lo que lo ubica como el período con mejor percepción de corrupción desde 2005. Además, los 76 puntos de transparencia obtenidos en 2024 representan el mejor puntaje de toda la serie.

El puntaje de 2025 corresponde ya al gobierno de Yamandú Orsi y marca una interrupción de esa trayectoria ascendente. Esto no alcanza para alterar la imagen que el mundo tiene de Uruguay, construida a través de décadas, pero sí introduce una señal que contrasta con la dinámica de los últimos años. ¿Cuánto tardará en recuperarse? Aunque nadie puede saberlo con precisión, sirve mirar la serie. La última vez que Uruguay sufrió una caída igual en este índice se dio entre 2015 y 2016, cuando cayó también tres puntos: en esa oportunidad le llevó siete años recuperar el puntaje perdido.