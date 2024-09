El plebiscito de la seguridad social larga casi en soledad, pero alentado por encuestas y la "causa popular"

“La verdad es que siento no agradarles / Los saludo y les quito mi sombrero / Y los dejo viajando en el Parnaso / ¡Como ratas alegres en el queso!”.

"El dinero de las AFAP no se lo llevó el viejo de la bolsa": Cámara de la Construcción rechazó plebiscito de la seguridad social

WhatsApp Image 2024-09-04 at 19.31.20.jpeg Lanzamiento de campaña en el teatro El Galpón Leonardo Carreño

La única fórmula presidencial en el recinto fue la de Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta por la Unidad Popular-Frente de los Trabajadores. A pocas cuadras y a la misma hora, el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, estaba reunido en la Universidad de la República.

"Dos votos menos"

“En principio, hay dos votos menos”, minimizó Abdala cuando fue consultado en rueda de prensa sobre la oposición planteada por Orsi y Carolina Cosse. “Muchos compañeros no estuvieron cuando la recolección de firmas, es verdad. Y tuvimos 430 mil firmas”, zanjó con una sonrisa a El Observador.

La última encuesta de Factum divulgada en VTV también le muestra que una mayoría del 53% está a favor de la papeleta, aunque con matices: una caída “sistemática” en la intención de voto desde los últimos meses y que varios plebiscitos anteriores –como el voto en el exterior en 2019 o Vivir sin miedo en 2019– también marcaban bien en las encuestas pero igual no prosperaron.

El presidente del PIT-CNT fue el único orador de este acto, mientras que ni la secretaria general Elbia Pereira ni el vicepresidente José Lorenzo López estuvieron presentes.

Los dos son referentes de dos corrientes que desde un inicio se plantaron en contra la Mesa Representativa, cuando frustradas negociaciones en sucesivos cuartos intermedios en agosto del año pasado terminaron en que una mayoría simple de 16 en 44 votos embarcara a toda la central detrás de la moción impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS).

La Gerardo Cuesta, donde pesan los sindicalistas vinculados al Partido Comunista, empujaba en cambio por dar una "batalla a dos tiempos" y con el plebiscito solamente derogar la reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou, en lugar de las tres consignas centrales alzadas por la ATSS, socialistas y la Coordinación de Sindicatos.

20240904 Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT Foto: Leonardo Carreño

Abdala se puso al hombro nuevas negociaciones para lograr la “unidad” en una redacción de la papeleta que ya no podía escaparle a los términos definidos por la Mesa Representativa, y pudo corregir –no sin dificultades– la foto de aquella votación en tercios.

Y pese a todas las resistencias internas, juntaron más firmas que los votos que cualquier partido tuvo en las internas.

Frente Amplio dividido

Este lunes, con la campaña en ciernes, flameó solo una bandera del Frente Amplio y algunas del PVP. Entre los principales dirigentes de la coalición de izquierdas se contaron el senador comunista Óscar Andrade, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila y el exministro Daniel Olesker, además de varios representantes de los dos partidos centenarios de la izquierda, y Luis Puig y Daniel Gerhard del PVP.

“Yo pondría el foco en la gran presencia, mucha gente que no solemos ver en otro tipo de actividades y que se arrima con mucha convicción a esta causa popular”, dijo a El Observador el socialista Civila. “A veces la política se ve como algo lejano, y cuando pasa a ser sobre tu derecho a jubilarte con una jubilación digna, que no lucren con tus aportes, que no sigan cargando sobre los trabajadores los costos del sistema, ahí se vuelve muy cercana”, defendió.

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, había reclamado en diálogo con El País que un documento de 111 “Frenteamplistas por el NO” había ido “más allá” que la libertad de acción acordada en el Frente. El presidente de la coalición izquierdista, Fernando Pereira, llamó este lunes a la Mesa Política a “continuar transitando la libertad de acción con espíritu unitario, respetando los espacios comunes, los símbolos del FA y los acuerdos alcanzados”, pero la estructura dio luz verde a que haya discusiones.

“Que otros expongan sus argumentos es un buen motivo para redoblar ese ejercicio de debate”, afirmó el socialista Civila, para quien el triunfo del plebiscito “no es un tema subsidiario” a la elección de octubre en que el Frente Amplio se juega a ganar la mayoría parlamentaria.

"Tirar manteca al techo"

Abdala también dedicó palabras críticas hacia la declaración los “Frenteamplistas por el NO”, en especial al negar rotundamente que la papeleta blinde los “privilegios” de la llamada ‘Caja Militar’ o que cada jubilación tenga que equipararse al salario mínimo, en lugar de solo asegurar que personas que pueden cobrar más de una pasividad un ingreso no menor a ese piso.

El presidente de la central arremetió contra “el gran Olimpo del saber hacer” y el “barniz totalitario” que de “manera tecnocrática” deja de lado los derechos y la condición “humana”. “Cuando hablan de libertad, hablan de la libertad extrema del capital financiero y de la opresión de las grandes mayorías nacionales”, aseguró en una oratoria en que cuestionó que “se animan a oponer que la barra más veterana” pase a ganar “de $18 mil a $22 mil y pico, lo que tampoco da para tirar manteca al techo”.

El BPS, Cinve, Ceres, los partidos del gobierno y connotados economistas frenteamplistas como Gabriel Oddone, Jimena Pardo y Martín Vallcorba alertan por los efectos del plebiscito, mientras la Comisión por el Sí calcula menos de la mitad del costo que el que proyecta el oficialismo tendría la sola medida de aumentar las jubilaciones más bajas, duplicando el presupuesto que hoy tiene el Ministerio del Interior.

El PIT-CNT, comunistas, socialistas, Fucvam y la FEUU largaron la campaña y ya este jueves empiezan las barriadas por Justicia y Arenal Grande. Casi todo el sistema político les soltó la mano, pero los impulsores del plebiscito apuestan ahora a que cualquier hogar uruguayo tenga para octubre una papeleta para ensobrar.