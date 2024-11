"Corremos el riesgo de perder el deporte femenino": la fuerte advertencia del presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastian Coe

20240803 TOPSHOTS - BOXING - OLY - PARIS - 2024 Algeria's Imane Khelif celebrates her victory over Hungary's Anna Luca Hamori in the women's 66kg quarter-final boxing match during the Paris 2024 Olympic Games at the North Paris Arena, in Villepinte on Aug Imane Khelif Foto: Mohd Rasfan / AFP

"Las Federaciones Internacionales están esperando que el mundo olímpico genere ese marco. Se trata si se quiere de un asunto compartido, pero creo que el liderazgo y el impulso debe venir desde el movimiento olímpico", señaló.

"Si no protegemos el deporte femenino y si no tenemos una serie de normas claras y nada ambiguas sobre el tema, corremos el riesgo de perder el deporte femenino. Personalmente, como presidente de un deporte olímpico (el atletismo), no estoy preparado para que eso ocurra", sentenció.

La meta de su vida

Cuatro décadas después de ganar su segundo oro olímpico de 1.500 metros en Los Ángeles 1984, Coe sigue siendo uno de los atletas más célebres y prestigiosos de la historia.

Después de su carrera pasó a los despachos, tanto en la política como en el deporte. Fue el rostro de los organizadores de los Juegos Olímpicos de Londres-2012 y desde 2015 preside la Federación Internacional de Atletismo, cuyos mandos tomó en plena tormenta después de la larga etapa del senegalés Lamine Diack y a la que ha conducido a aguas más tranquilas.

0001842812.webp Sebastian Coe AFP

"Me inclino a creer que he estado entrenando para este puesto toda mi vida. En realidad, desde que con 11 años me puse por primera vez las zapatillas de correr", sonrió.

"Tengo una visión y también un plan para la próxima generación del movimiento olímpico. Creo que sí, que estoy muy buen equipado para ese puesto", afirmó.

La competencia se presenta fuerte. Diversos analistas estiman que ha llegado el momento de que una mujer lidere el COI, algo que nunca ha ocurrido, y la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry es una de los siete aspirantes.

Coventry tiene silla en el poderoso Comité Ejecutivo del COI pero Coe, miembro del COI desde 2020, confía en su proyecto.

"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos como movimiento y preguntarnos si estamos aprovechando al máximo las experiencias y habilidades de colegas que, como yo, nos sentamos en sesiones y congresos. No estoy seguro de que lo estemos haciendo y no creo que tengamos las estructuras adecuadas para permitir eso de una manera óptima", valoró.

Coe ha hecho algunos enemigos con su postura inflexible de vetar a los rusos en el atletismo, primero por los escándalos de dopaje y luego por el ataque de Moscú contra Ucrania.

Con Bach, el COI ha ido orquestando en los últimos meses el regreso de los rusos y bielorrusos al deporte mundial mediante un sistema de bandera neutral, pero Coe se mostró inflexible y mantuvo el veto en el atletismo de París-2024.

1679594739900.webp El presidente del organismo, Sebastian Coe, dijo que la prohibición entrará en vigor a partir del 31 de marzo Getty Images

Nuevos territorios

En el caso de ser elegido, Coe dice que efectuará consultas más amplias sobre los asuntos clave.

"Quiero asegurarme, si me convierto en presidente (del COI), de crear estructuras que permitan que la voz de los miembros no solo sea escuchada, sino que sea tenida en cuenta", dijo.

Eso incluiría "una Junta Directiva que responda ante los miembros y una oficina presidencial que esté en contacto con las partes interesadas".

Los siguientes Juegos Olímpicos de verano serán en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028 y en Brisbane (Australia) en 2032. Arabia Saudita, que albergará el Mundial de fútbol en 2034, apunta también a buscar la sede olímpica. Para la cita de 2036 también peleará una potencia emergente como India.

"Necesitamos llevar nuestro deporte a nuevas regiones y territorios, que lleven el deporte al mayor número posible de jóvenes", destacó.

"No voy a cerrar los ojos a cualquier país, en cualquier continente, que quiera albergar nuestros eventos. Animaré activamente a la competición entre ciudades que tengan la ambición y el deseo, y cuyos intereses se alineen con los nuestros, ya sea Arabia Saudita, India o cualquier lugar del mundo", apuntó.

por Guy Jackson, AFP