El dolor de Angelina Solari porque fue bajada del Mundial de pileta corta y la explicación de la Federación

"Este año ha sido un año de grandes logros tanto en los torneos nacionales como internacionales donde he conseguido récords de categoría y récords nacionales absolutos en varias pruebas. Uno de mis mayores logros fue el récord nacional absoluto de los 100 metros libres con 55.15 en el campeonato Nacional de pileta corta por lo que obtuve marca B para Budapest. Seguí trabajando duro, viajando, llegando a lo más alto del podio a nivel internacional y en el nacional de juveniles y mayores mejoré el registro de los 100 libres marcando 54.97, eso me llevó a mejorar mi marca B para el Mundial", informó.

"Me confirmaron que iba a participar de dicho torneo y faltando menos de 10 días para viajar, el presidente de la Federación comunica que mi lugar iba a ser ocupado por la nadadora del club Biguá que al igual que yo y en la misma prueba, pero con mayor tiempo, tenía marca B pero al no haber sido hecho el registro en un torneo de World Aquatics por ninguna de las dos, decidió que viajara la que tiene mejor puntos World Aquatics en el ranking. Para mí fue muy decepcionante trabajar tanto, obtener la marca B y que me informaran que no viajo después de tener todo armado", agregó Solari, nadadora de Olimpia.

La nadadora de Biguá aludida es Abril Aunchayna, deportista que peleó este año por clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 a los que fue, en mujeres, Nicole Frank.

La nadadora y su club entienden que el criterio que se estableció el 8 de noviembre para armar una selección con cinco competidores (Nicole Frank, Diego Aranda, Luna Chabat, Abril Aunchayna y Angelina Solari) fue el de la marca B y que para llenar el cupo de universalidad no se siguió el mismo patrón.

Sin embargo, las marcas que hicieron Chabat, Aunchayna y Solari no se realizaron en torneos avalados por World Aquatics (el ente que regula la natación a nivel mundial, como la FIFA en el fútbol). Por esa razón, no las contempló y no las consideró clasificadas, pero lo que hizo fue darle a Uruguay un cupo de universalidad para llevar a una mujer más. Para definir quién llenaba ese cupo, la Federación no utilizó el criterio de la marca (donde Solari tenía mejor registro que Aunchayna) sino el de puntos World Aquatics (donde Aunchaya tenía mejor puntaje que Solari).

En Olimpia no existe malestar alguno con Aunchayna, una nadadora respetada y querida por todo el ambiente deportivo, sino con el criterio asumido por la Federación que pasó del comando de Verónica Stanham, que era del riñón de Olimpia, a Jorge Remersaro, que procede de Biguá.

"Dos días antes del Nacional se confirma la noticia que no viajo, luego de haber publicado mi participación. Así que intenté hacer mi mejor participación en el torneo a pesar de la carga emocional y aún así logré salir campeona nacional en varias pruebas demostrando el compromiso como deportista y con mi club que felizmente salió campeón del torneo. Agradezco al Club Olimpia y a todos los que se encargaron de gestionar el reclamo para hacer valer mi marca aunque no se pudo lograr, también agradecer los gestos de empatía, cariño y reconocimiento por parte de ustedes. Dios mediante el año que viene será un año de grandes torneos y lindos resultados. Deportivamente para mi acá finaliza el año", concluyó Solari en su comunicado.

En el Nacional, Solari fue campeona en 50 y 100 m libre y en 50 y 100 m mariposa. Fue la única nadadora en ganar más de tres competencias individuales.

La explicación del hecho por la Federación Uruguaya de Natación

Referí se contactó con Remersaro quien expresó que la FUN solo se iba a manifestar sobre el hecho a través de un comunicado con el cual se explicó lo acontecido.

"El 4 de noviembre al cierre del periodo clasificatorio para el mundial de Budapest a desarrollarse en diciembre 2024, se informó a todos los delegados la clasificación de cinco nadadores que habían logrado la marca B, informando asimismo el ranking de estos nadadores según los puntos World Aquatics.

Al momento de inscribir los nadadores al torneo, World Aquatics nos informó que tres de los nadadores hicieron su marca B en torneos no validados por esta entidad, por lo que no eran marcas admisibles.

Por lo anterior, solo dos de los nadadores ingresaban al mundial por marca B, pudiendo inscribir en forma adicional una nadadora más por universalidad.

Según los criterios selectivos aprobados por todos los clubes integrantes de la FUN, el criterio aplicado a la universalidad son los puntos World Aquatics.

De esta forma, la selección quedó conformada por los dos nadadores con marca B obtenida en torneos World Aquatics más una nadadora con los mayores puntos World Aquatics.

Desde que se tomó conocimiento de este hecho y hasta la fecha del cierre de inscripción al torneo, la FUN hizo su mayor esfuerzo para que se admita en el torneo a la cuarta nadadora que había quedado fuera.

Las gestiones realizadas ante World Aquatics y Panam Aquatics fueron infructuosas, quedando lamentablemente la cuarta nadadora fuera del torneo.

Todos estos pasos fueron informados al club y a la familia de la nadadora, ocurriendo la primera comunicación el 26 de noviembre cuando se detectó el error y la última el 28 de noviembre cuando se definió el selectivo.

Asumiendo su responsabilidad, la FUN se hizo cargo de todos los gastos incurridos por esta nadadora.

Lamentamos profundamente esta situación y nos comprometemos a realizar nuestros mejores esfuerzos para que no se repita. Estamos profundamente dolidos por las dos nadadoras que no pudieron concurrir en esta oportunidad al Mundial celebrado en Budapest en el mes de diciembre. Abogamos para que todos los integrantes de la familia de la FUN cooperen en mantener un relacionamiento sano y de respeto, aún en la disidencia".

Es decir que para la FUN el único criterio para definir una plaza de universalidad son los puntos World Aquatics, a diferencia de lo que dice Olimpia, que se debió definir el cupo por marca.

Además, la FUN le reembolsó a la familia de Solari el dinero del pasaje invertido para ir a Budapest ya que World Aquatics solo se hace cargo del costo del traslado de dos nadadores.

El último punto del comunicado obedece a que varios nadadores se manifestaron públicamente repudiando la situación vivida por Solari y acusando el proceder de la FUN como tendencioso, algo que fue descartado totalmente por la federación que sí asumió el error técnico de dar por clasificadas a dos nadadoras que habían hecho marcas no homologables.

Luna Chabat y Angelina Solari no podrán entonces ir al Mundial al que viajarán este viernes Frank, Aranda y Aunchayna. El torneo será del 10 al 15 de diciembre en Budapest.