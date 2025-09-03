Franco Colapinto no correrá la primera práctica en Monza con Alpine y tendrá un sustituto; mirá el motivo

Franco Colapinto no tuvo el rendimiento que esperaba en su primera temporada con Alpine , pese a las complicaciones que el auto presenta y la diferencia del monoplaza con el resto de los que integran la parrilla, aunque viene de completar un muy buen rendimiento en la carrera de Países Bajos.

Pese a que Flavio Briatore lo cuestionó en la rueda de prensa de la FIA la pasada semana y anticipó que aún no tomaron una decisión con el argentino respecto a su futuro, Colapinto superó a Pierre Gasly y por una estrategia de equipo que no funcionó, no llegó a sumar su primer punto del cual estuvo muy cerca.

De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 a correrse el próximo fin de semana en el circuito de Monza, Alpine anunció que el piloto reserva Paul Aron correrá la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto . Esta decisión se debe a una normativa que cada equipo tiene que cumplir en la temporada por una cuestión reglamentaria de la categoría.

Así como sucedió el año pasado cuando Franco militaba en Williams, cuando corrió la primera práctica del Gran Premio de Silverstone siendo piloto de reserva y antes de reemplazar a Logan Sargeant en el equipo británico.

Esta será la primera vez que Aron, que es piloto reserva de la escudería con origen en Francia desde este año, se subirá al monoplaza A525 en una FP1, ya que anteriormente lo hizo en otras dos ocasiones, pero a bordo de un Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos.

A principios de este 2025, la F1 confirmó que las escuderías deberían darle más lugar a los pilotos novatos (no participaron en más de dos carreras) para que puedan girar a lo largo de la temporada.