Giro de Italia: nieve, lluvia, protestas de ciclistas y confusión en la etapa de este martes

Varios corredores y equipos valoraron esta medida de "ridícula" y "payasada".

La tensión aumentó en la mañana del martes, cuando el sindicato de corredores CPA escribió una carta, publicada por su presidente Adam Hansen en la red social X, al director de la carrera Mauro Vegni, amenazándole con una huelga de corredores si el Giogo di Santa Maria no era retirado de la etapa.

Team UAE's Slovenian rider Tadej Pogacar (R) arrives at the presentation of the teams prior the 16th stage of the 107th Giro d'Italia cycling race, 206km between Livigno and Santa Cristina Val Gardena on May 21, 2024. Luca Bettini / AFP.jpg

Tadej Pogacar en el Giro de Italia

Foto: AFP