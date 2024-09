Inoxtag, el youtuber sin experiencia en alpinismo que filmó su ascenso al Everest, tuvo millones de vistas y levantó críticas de montañistas; mirá su video

Ines Benazzouz reconoce que era un gran aficionado a dos videojuegos de aventuras, "Minecraft" y "Fortnite", durante años, pero en un momento dado decidió que había que pasar a la acción real.

Su video no solamente fue colgado en YouTube sino que además tuvo un estreno en un cine de París, donde los fans hicieron cola durante horas.

Su proeza tiene un precedente: una comedia francesa de 2017, "El ascenso", que narra la historia real de un joven de un barrio humilde que partió rumbo al Everest para impresionar a la chica a la que amaba.

Pero Ines Benazzouz asegura que su referente es el legendario creador japonés del manga "One Piece", Eiichiro Oda, una de las sagas de cómic más larga de la historia.

Si Oda "llega a ver mi documental quisiera simplemente darle las gracias por convencerme de que los sueños pueden hacerse realidad", explicó.

Los críticos de su video señalan que "Kaizen" apenas menciona el trabajo de los sherpas locales que guiaron y ayudaron al joven 'youtuber'.

A general view shows the Grand Rex theatre prior to a preview of a documentary by content creator 'Inoxtag' entitled 'Kaizen: 1 year to climb Everest', in central Paris on September 13, 2024. Ed JONES / AFP

La presentación de Kaizen en un cine

Foto: AFP