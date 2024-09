Los uruguayos Thomas Silva y Eric Fagúndez hicieron historia en el Mundial de Zúrich; mirá cómo les fue a los ciclistas celestes

Zurich (Switzerland Schweiz Suisse), 29/09/2024.- Riders cross the Muenster bridge past the Grossmuenster church in the Men Elite Road Race at the 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships in Zurich, Switzerland, 29 September 2024. (Ciclismo Thomas Silva en el Mundial de Zúrich 2024 EFE

Fue una prueba muy dura, con los mejores del mundo, de la que participaron 195 competidores y hubo 114 abandonos.

Los otros uruguayos en el Mundial

Ciro Pérez, otros de los uruguayos en el Mundial de Zúrich, compitió en la prueba de ruta sub 23 y se ubicó en el puesto 53°, por lo que fue el mejor sudamericano clasificado y el segundo mejor latinoamericano, solo por detrás del mexicano Isaac del Toro.

En la rama femenina, Florencia Revetria fue 68° en la prueba de ruta. “En un circuito sumamente exigente y bajo intensas lluvias, una bajada resbaladiza obligó a Florencia a redoblar esfuerzos. A pesar de las complicaciones, demostró una gran tenacidad para completar la carrera”, destacó la Federación Ciclista Uruguaya.

Mientras que Agustina Reyes representó a Uruguay en la prueba de ruta elite, pero no pudo completar el recorrido debido a un fallo mecánico en su bicicleta.

Histórica exhibición de Pogacar

El esloveno Tadej Pogacar ganó su primer título de campeón mundial de ciclismo en ruta este domingo en Zúrich con un ataque espectacular a 100 kilómetros de la meta, una maniobra impensable con la que escribe un nuevo capítulo de la historia de este deporte.

Winner Slovenia's Tadej Pogacar celebrates during the podium ceremony of the men's Elite Road Race cycling event as part of the UCI 2024 Road World Championships, in Zurich, on September 29, 2024. Fabrice COFFRINI / AFP Tadej Pogacar con la malla de campeón del mundo UCI Foto: AFP

Pogacar se convierte en el tercer ciclista tras Eddy Merckx en 1974 y Stephen Roche en 1987 en ganar el mismo año el Giro de Italia, el Tour de Francia y el Mundial.

"No sé qué se me pasó por la cabeza. Evidentemente no era el plan previsto en la salida pero la carrera se desbloqueó rápido, con una escapada muy peligrosa por delante. Quizás fue estúpido de mi parte, pero afortunadamente llegué. No puedo creerme lo que acaba de pasar", dijo Pogacar tras superar la línea de meta.

El fenómeno del ciclismo conservó 34 segundos de ventaja sobre el australiano Ben O'Connor y 58 con el neerlandés Mathieu van der Poel, que defendía el maillot arcoíris, tras una travesía temeraria en una larga jornada (273 km) y con 4.470 metros de desnivel.

Acelerando a 100 kilómetros de la meta, una distancia desaconsejada en cualquier manual de ciclismo para lanzar un ataque, se unió a un grupo de escapados en el que le esperaba su compatriota Jan Tratnik.

Tras 20 kilómetros volvió a distanciarse, junto con el francés Pavel Sivakov, su compañero este año en el equipo UAE.

Enric Mas fue octavo

A 51 kilómetros de la meta el esloveno se marchó en solitario para tener hasta un minuto de ventaja con sus primeros perseguidores para finalmente triunfar en su impresionante apuesta.

Por detrás, Van der Poel y Remco Evenepoel, que buscaba un nuevo doblete crono-línea tras los dos oros que consiguió en París-2024 pero que terminó quinto, lograron acercarse en un pequeño grupo en un final que tuvo suspense. Pero Pogacar aguantó hasta el final.

"Claro que me sorprendió, normalmente es un suicidio partir de tan lejos. Quedaban 100 kilómetros... No pensé que lo pudiera conseguir, pero probó que estábamos equivocados. Cuando se escapó, pensé, 'está loco'. Es un ciclista increíble", señaló Evenepoel.

"Me metí mucha presión, había hecho de este título un gran objetivo al final de una temporada perfecta. Es increíble", añadió Pogacar, tercero en el Mundial del año pasado en Glasgow.

Fue su 23ª victoria en 55 días de carrera este año, un porcentaje irreal. Con solo 26 años su palmarés no para de crecer. Ya tiene tres ediciones del Tour, con 17 etapas, un Giro, seis Monumentos y un título mundial para un total de 86 victorias.

París-Roubaix, Milan-Sanremo, la Vuelta a España y un título olímpico son las grandes carreras que le quedan por conquistar.

El corredor del UAE, que ofrece a Eslovenia su primer arcoíris, llevará el preciado maillot hasta el próximo Mundial, en septiembre de 2025 en Kigali, Ruanda.

Lo debería estrenar en las clásicas italianas, con la Vuelta a Lombardía el 12 de octubre como gran cita, en la que suma tres victorias consecutivas.

En el Top-10, el español Enric Mas fue octavo, a un minuto y un segundo de Pogacar, tres puestos por delante de su compatriota Roger Adrià.

