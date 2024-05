Nicolás Cuestas y Gonzalo Gervasini medallistas de plata en el Sudamericano de atletismo de ruta

"Contento por ganar una medalla, me había quedado un gusto amargo por el Iberoamericano donde las sensaciones no fueron buenas, en esta ocasión no es que las sensaciones fueron súper pero sí se pudo pelear hasta el final. Estaba en buena forma, pude mantenerme en el grupo peleando la plata y el bronce, un grupo con mucho nivel donde nadie quería ceder y estuvo bastante complicado", dijo Cuestas entrevistado por la redes oficiales de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU).

"Por suerte en el kilómetro 19 puede hacer un cambio y en el 20,5 a falta de 500, 600 metros pude quedarme en posición de medalla", agregó Cuestas, de 37 años.

Gonzalo Gervasini medalla de plata en el Sudamericano de atletismo de ruta

20240526 Gonzalo Gervasini medalla de plata prueba de la milla, Sudamericano de Atletismo de ruta en Asunción 2024. Foto: @fpa.oficial Gonzalo Gervasini Foto: @fpa.oficial

Gervasini, de 18 años, se quedó con la presea de plata en la prueba de la milla, con un tiempo de 4.10.

Cabe recordar que el dueño del récord nacional es Valentín Soca con un crono de 4.01.98 logrado el 28 de abril de 2023.

"Estoy muy contento con la medalla de plata, la marca es más o menos lo que estábamos trabajando. Conocía a los rivales, sabía que eran todos parejos conmigo, había un brasileño despegado que fue el que ganó y luego estábamos todos parejos. Se dio una carrera donde nos despegamos el brasileño, el ecuatoriano y yo a los 400 metros y luego se mantuvo eso hasta el final donde pude superar al ecuatoriano y ganar el segundo lugar", expresó Gervasini a la CAU.

Ambos atletas son dirigidos por Martín Mañana.

Los otros resultados de Uruguay en Asunción

Martín Cuestas fue quinto en la prueba de 5 k con un tiempo de 15.03.99.

Lorena Sosa terminó octava en la media maratón femenina con un registro de 1.20.44. Su récord nacional es de 1.17.52 desde el 21 de agosto de 2022.