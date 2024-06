París 2024: la torre Eiffel ya luce los aros olímpicos a 50 días del inicio de los Juegos

Con más de 100.000 luces LED, estos aros que miden 29 metros de largo por 13 metros de alto representan los cinco continentes e iluminarán París las próximas semanas.

Durante el día, mostrarán los colores olímpicos (azul, amarillo, negro, verde y rojo) y por la noche tendrán luces blancas blanca para una mejor visibilidad, explicó esta semana el COJO.

El icónico símbolo se ha constituido por el ensamblaje de piezas que pesan en total treinta toneladas.

Estos aros entrelazados entre sí encarnan el olimpismo y sus valores y forman uno de los emblemas más reconocidos del mundo.

Paris mayor Anne Hidalgo, French President of the Paris 2024 Olympics and Paralympics Organising Committee (Cojo) Tony Estanguet and France's Minister for Sports and Olympics Amelie Oudea-Castera pose in front of the Eiffel Tower after the installation of