Punta del Este fue el punto de encuentro de los grandes clubes náuticos del mundo en un hito histórico para Sudamérica

El Yacht Club Punta del Este fue sede del primer encuentro del International Council of Yacht Clubs realizado en Sudamérica, que reunió a representantes de 22 instituciones náuticas de América, Europa y Asia y culminó con la tradicional Regata de los Comodoros en la Bahía de Maldonado.

Por primera vez en su historia, el International Council of Yacht Clubs (ICOYC) realizó uno de sus encuentros en Sudamérica y eligió como sede al Yacht Club Punta del Este, consolidando una vez más al principal balneario uruguayo como un punto de referencia para la vela internacional.

Durante varios días, comodoros y autoridades de 22 yacht clubs de América, Europa y Asia participaron de sesiones de intercambio institucional y actividades deportivas en el agua, reafirmando el prestigio de la bahía de Maldonado como uno de los escenarios más destacados para la navegación en el hemisferio sur.

El programa incluyó reuniones de trabajo entre los clubes miembros del ICOYC, instancias de camaradería entre sus autoridades y jornadas de navegación en la bahía, culminando con la tradicional Regata de los Comodoros, una competencia simbólica en la que los representantes de los clubes participantes compartieron la experiencia de navegar juntos.

Crioula ganó la Copa Rolex Circuito Atlántico Sur donde Punta del Este se vistió con sus mejores galas en la vela

Arranca la Semana de Clásicos y Punta del Este se convierte en el foco de atracción de la vela sudamericana

El Comodoro del Yacht Club Punta del Este, Juan Etcheverrito, destacó la importancia del encuentro para la institución y para la proyección internacional del destino.

“Para nuestro club es un gran honor recibir a representantes de algunas de las instituciones náuticas más prestigiosas del mundo. Ser sede del primer encuentro del ICOYC realizado en Sudamérica es un reconocimiento a la trayectoria del Yacht Club Punta del Este y también a las extraordinarias condiciones que ofrece nuestra bahía para la navegación. Este tipo de instancias fortalecen los vínculos entre clubes que comparten una misma tradición vinculada al mar y proyectan a Punta del Este como un escenario privilegiado para la vela internacional”.

Participaron de este encuentro delegaciones de los clubes Salinas Yacht Club (Ecuador), Monte Real Club de Yates (España), Royal Malta Yacht Club (Malta), Chicago Yacht Club (Estados Unidos), Royal Vancouver Yacht Club (Canadá), Royal Victoria Yacht Club (Canadá), Royal Swedish Yacht Club (Suecia), Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva (Brasil), Clube Naval de Cascais (Portugal), Royal Hong Kong Yacht Club (Hong Kong), Cruising Club of America–CCA (Estados Unidos), Royal Varuna Yacht Club (Tailandia), Royal Southern Yacht Club (Reino Unido), Norddeutscher Regatta Verein–NRV (Alemania), Long Beach Yacht Club (Estados Unidos), Gstaad Yacht Club (Suiza), Royal Danish Yacht Club–KDY (Dinamarca), Seattle Yacht Club (Estados Unidos), Yacht Club Peruano (Perú), Club de Pesca y Vela de Cartagena (España), Yacht Club Argentino–YCA (Argentina) y Yacht Club Punta del Este (Uruguay)

Además de su dimensión institucional y deportiva, el encuentro permitió que los visitantes conocieran algunos de los paisajes más emblemáticos del departamento de Maldonado, reforzando la imagen de Punta del Este como un destino donde el mar, la naturaleza y la tradición náutica se combinan de manera única.

Con la premiación de la Regata de los Comodoros y el cierre de las actividades, el Yacht Club Punta del Este culminó así una de las semanas más significativas de los últimos años para la actividad náutica de la región, reafirmando su presencia dentro de la red internacional de clubes que integran el International Council of Yacht Clubs.