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Subir el Everest en menos de 10 horas: mirá el nuevo récord de ascenso más rápido, con oxígeno, que logró el runner y alpinista estadounidense Tyler Andrews

Tyler Andrews recorrió en menos de diez horas la ruta que va del campamento base (5.364 m) a la cumbre (8.848 m) del techo del mundo

28 de mayo de 2026 15:43 hs
Tyler Andrews, nuevo récord de ascenso en el Everest

Tyler Andrews, nuevo récord de ascenso en el Everest

El alpinista estadounidense Tyler Andrews batió este jueves el récord del ascenso más rápido al Everest —con oxígeno— al recorrer en menos de diez horas la ruta que va del campamento base (5.364 m) a la cumbre (8.848 m) del techo del mundo, informaron miembros de su equipo.

"Alcanzó la cumbre en apenas 9 horas y 55 minutos", precisó a la AFP David Stephen Sherpa, responsable de la compañía Asia Trekking, organizadora de la expedición.

El anterior récord homologado en esta especialidad lo ostentaba el escalador nepalí Lhakpa Gelu Sherpa, que en 2003 había llegado a la cima más alta del mundo siguiendo el mismo recorrido en 10 horas y 56 minutos.

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Según Asian Trekking, Tyler Andrews, de 36 años, logró su ascenso en solitario, pero con la asistencia de dos guías, que le suministraron oxígeno, agua y material a lo largo del trayecto.

Más de 950 escaladores, según las autoridades nepalesas, han conseguido alcanzar la cima más alta del planeta durante la temporada de ascensos de primavera abierta el 13 de mayo, que se perfila como histórica debido a un clima favorable.

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Según el Libro Guinness de los Récords, el mayor número de ascensos al Everest en una sola temporada era hasta ahora de 872, una marca establecida en 2019.

Otros récords ya han sido batidos este año, entre ellos el del mayor número de ascensos en un solo día (275, el 21 de mayo) y el del número de permisos concedidos por las autoridades a extranjeros (494).

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Un nuevo estudio muestra que la erosión de un río ha hecho al Everest más alto.
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Cinco escaladores —dos indios y tres nepalíes— han muerto este año en las laderas del Everest.

A título comparativo, 18 personas perdieron la vida allí en 2023, la temporada más mortífera.

AFP

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