Uruguay jugó ante Inglaterra la King's Coronation Cup, uno de los torneos de polo más tradicionales del mundo

La selección uruguaya de polo cayó el sábado 14-8 frente a Inglaterra en la King's Coronation Cup , uno de los torneos internacionales más tradicionales y prestigiosos del calendario de este deporte, disputado en el Guards Polo Club , en Smith's Lawn, Reino Unido.

Esta competencia fue creada en 1911 con motivo de la coronación del rey Jorge V y, desde entonces, se consolidó como una de las citas más emblemáticas del polo internacional, reuniendo periódicamente a selecciones y figuras de primer nivel. Además, forma parte del Día Internacional de la Asociación de Polo de Hurlingham.

Esta fue la segunda participación de Uruguay en la King's Coronation Cup. La anterior había sido en 2022 , cuando el equipo celeste también enfrentó a Inglaterra y perdió por 11-9 , en un partido aún más parejo del que se vivió el sábado.

El equipo uruguayo estuvo representado por David "Pelón" Stirling (8 de hándicap), Ignacio "Nachi" Viana (7), Alejo Taranco de Stirling (7) y Santiago Stirling (5) .

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Uruguay vs Inglaterra en polo Foto: @guardspoloclub

Viana abrió la cuenta de penal, pero el primer chukker (siete minutos) terminó con un 5-1 a favor de los ingleses.

Los celestes se llegaron a poner 4-6, pero Inglaterra fue superior y se terminó llevando el triunfo por 14-7 con Louis Hine como el mejor jugador del partido.

El encuentro se disputó en el Guards Polo Club, uno de los escenarios más reconocidos del polo mundial y sede habitual de algunos de los torneos más importantes del circuito británico.

Más allá del resultado, la presencia uruguaya en este tipo de competencias reafirma el reconocimiento internacional del polo nacional y la posibilidad de medirse con algunas de las principales potencias de este deporte.