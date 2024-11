A un mes de la detención de hinchas de Peñarol en Brasil: ¿cómo sigue la situación de los detenidos y los liberados que esperan volver a Uruguay?

La detención de los hinchas generó repercusiones en Peñarol. La hinchada del equipo, así como dirigentes y jugadores, pidieron públicamente en varias oportunidades por la liberación de los detenidos.

20241114 Hinchas Hinchada de Peñarol Parque Viera presos, liberen liberación bandera pancarta Torneo Clausura 2024 Foto Leonardo Carreño (2).jpeg Hinchas de Peñarol en el Parque Viera y su reclamo por los parciales presos en Brasil Foto: Leonardo Carreño

A un mes de los incidentes, 15 hinchas fueron liberados y seis permanecen detenidos. Uno de ellos es el menor, que fue condenado por daño a la propiedad e injurias con la posibilidad de cumplir su pena con una internación en un centro del Inisa en Uruguay, pero que todavía no fue trasladado al país.

No obstante, los 21 hinchas permanecen en Brasil, ya que los liberados deben esperar a que la justicia falle sobre sus casos para poder salir de ese país.

¿Por qué los hinchas liberados aún no pueden volver a Uruguay?

Los hinchas que quedaron en Brasil fueron encarcelados con prisión preventiva mientras comenzaba la investigación en su contra. Los abogados Jorge Barrera y Rodrigo Rey encabezan su defensa para buscar su vuelta a Uruguay.

En distintos plazos, debido a que los casos de los 21 hinchas fueron designados a cuatro jueces distintos, 15 de los implicados ya salieron de la cárcel de Bangú.

Sin embargo, los uruguayos liberados no pueden salir ya que todavía son investigados. Deberán presentarse una vez cada dos meses en el juzgado, no podrán acceder a espectáculos deportivos en Brasil y no podrán salir del país hasta que no se dicte su sentencia definitiva, para lo que se les colocará una tobillera electrónica.

Por otra parte, Rey indicó que en el caso del menor la defensa espera que el gobierno uruguayo envíe un "exhorto" a la justicia brasileña para avanzar en su traslado a Uruguay.

Los 15 liberados se encuentran conviviendo en dos apartamentos de Río de Janeiro, confirmó a El Observador Rey.

La resolución que puede ser clave para los 21 hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro Hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro MAURO PIMENTEL / AFP

El miércoles Barrera afirmó que, a diferencia de Uruguay, en Brasil "la prisión preventiva no tiene un plazo" y "tampoco hay un plazo de respuesta de la solicitud de excarcelación y libertad", y por eso "hasta el momento no hay ni una denegatoria de libertad".

"Los jueces no resolvieron porque hay una contienda técnica de competencia porque en Río hay un juzgado especializado que se llama Barra de Torcedores, que es como si acá existiera un juzgado específico que trate los asuntos de violencia en el deporte. Mientras exista esa contienda de competencia entre ese juzgado y la justicia ordinaria, no habrá resolución", explicó el abogado.

Ante esta situación, la defensa de los uruguayos presentó un recurso de habeas corpus para que la justicia designe un juez a uno de los hinchas que continúa detenidos. Tanto Barrera como Rey coincidieron en que la resolución de este fallo, que agregaron es "inminente", será clave para la liberación de ese hincha.

Además, si el fallo es favorable ayudará a la situación de los demás hinchas, ya que sentará un precedente para que se les designe un juez y se avance hacia una sentencia definitiva.