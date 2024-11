Escocia sorprendió a Australia; mirá los principales resultados de los test match del fin de semana

El único try australiano lo firmó Harry Potter en el 75.

Australia cerrará su gira europea el sábado de la próxima semana ante Irlanda en Dublín.

Inglaterra infligió un correctivo a Japón (59-14), este domingo en Twickenham, con nueve tries que mitigan las penas del XV de la Rosa, después de una larga secuencia de derrotas desde el pasado verano boreal.

El equipo de Steve Borthwick salió a flote después de tres reveses consecutivos en casa en noviembre, contra Nueva Zelanda (24-22), Australia (42-37) y Sudáfrica (29-20).

En total, los semifinalistas de la Copa del Mundo de 2023 llegaban con una losa de cinco derrotas consecutivas.

El combinado nipón de Eddie Jones, antiguo seleccionador de Inglaterra, vio cómo los ingleses firmaban cinco tries antes del descanso, por medio de Ben Earl (9), Sam Underhill (14), Ollie Sleightholme (37) y del capitán Jamie George (23, 31).

Japan's players sing the national anthem before the Pacific Nations Cup final rugby union match between Japan and Fiji at the Hanazono Rugby Stadium in Higashiosaka on September 21, 2024. Philip FONG / AFP