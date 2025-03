Inglaterra al alza, Gales en el pozo: el semáforo del Torneo de las Seis Naciones tras la coronación de Francia

France's scrum-half Antoine Dupont holds the trophy while celebrating winning the Six Nations international rugby union tournament at the end of their match against Scotland, at Stade de France in Saint-Denis, Paris' suburb, on March 15, 2025. STEPHANE DE

France's wing Damian Penaud (C) holds the trophy while France's players celebrate winning the Six Nations international rugby union tournament at the end of their match against Scotland, at Stade de France in Saint-Denis, Paris' suburb, on March 15, 2025. Festejo de Francia Foto: AFP

INGLATERRA. Tercera el año pasado y tras una ventana de noviembre marcada por las derrotas frente a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, Inglaterra acaba segunda en 2025, un puesto alentador para el futuro.

Derrotados por poco en Dublín (27-22) y ganadores ante Francia, los hombres de Steve Borthwick cerraron el Torneo con una paliza a Gales (68-14) y varios jugadores prometedores en su plantel, como el apertura de Northampton Fin Smith (22 años), una de las revelaciones. "Creo que este equipo tiene el potencial de un muy buen equipo, hay que seguir con el proceso", estima Borthwick.

England's fly-half Fin Smith practices his kicks ahead of the Six Nations international rugby union match between England and Italy at Allianz Stadium, Twickenham, in south-west London, on March 9, 2025. Glyn KIRK / AFP Fin Smith Foto: AFP

EN AMARILLO

ESCOCIA. Los años pasan y se parecen para el XV del Cardo, eterno 'outsider' del Torneo. Pese a su atractivo juego, encarnado en su estrella Finn Russell, tan genial como irregular, Escocia sólo ha ganado dos partidos, contra Italia y Gales. Cayó por un punto frente a Inglaterra (16-15) y con estrépito ante Francia e Irlanda, un techo de cristal que los hombres de Gregor Townsend no logran superar ante los mejores equipos.

ITALIA. ¿Qué recordar del Torneo para Italia, la abultada derrota contra Francia (73-24) o la imagen dada ante Irlanda pese a perder (22-17)? El seleccionador italiano, el argentino Gonzalo Quesada, retiene "el buen final" del Torneo. "Como el año pasado, la sensación es que nuestro mejor partido fue el último; me gustaría trabajar con este grupo de jugadores todas las semanas", declaró tras plantar cara al XV del Trébol.

Tras un Torneo histórico en 2024 (dos derrotas, un empate y dos victorias) y el fiasco de la gira de noviembre (paliza ante Argentina por 50-18 y 29-11 contra los All Blacks), los italianos siguen dando una de cal y otra de arena, pero por segundo año consecutivo evitan la última plaza en el Torneo y la 'cuchara de madera' que recibieron en 12 ocasiones desde que disputan este campeonato (2000).

EN ROJO

IRLANDA. Campeona en 2023 y 2024, Irlanda cae a la tercera posición tras una triste victoria en Roma (22-17), quizás afectada aún por la abultada derrota contra Francia una semana antes en Dublín (42-27).

El XV del Trébol, además, dice adiós a algunas de sus leyendas (Murray, O'Mahony, Healy) y debe comenzar a planificar el futuro con la nueva generación, liderada por Sam Prendergast, quien aún comete demasiados errores para una posición tan delicada como la de apertura.

Ireland's Conor Murray (L) and Ireland's Jack Conan (R) celebrate on the final whistle in the Six Nations international rugby union match between Scotland and Ireland at Murrayfield Stadium in Edinburgh, Scotland on February 9, 2025. Ireland won the game Conor Murray y Jack Conan Foto: AFP

Privados este año de su seleccionador Andy Farrell, que este año dirige a los Leones, los irlandeses tienen por delante una labor inmensa para prepararse para el próximo Mundial, con una limitada reserva de jugadores.

GALES. Con una nueva 'cuchara de madera' tras perder sus cinco partidos al igual que un año antes, la caída de Gales no parece tener fin. Ni siquiera la marcha del seleccionador Warren Gatland tras las dos primeras derrotas ( 43-0 contra Francia y 22-15 ante Italia) sirvió para cambiar la situación, aunque el XV del Puerro mostró ligera mejoría ante Irlanda (27-18) y Escocia (35-29).

(FILES) Wales' New Zealander coach Warren Gatland reacts prior to the Autumn Nations Series International rugby union Test match between Wales and South Africa at the Principality Stadium in Cardiff on November 23, 2024. Gatland is set to leave his role a Warren Gatland Foto: AFP

Pero el sábado, los galeses fueron de nuevo masacrados a domicilio (68-14 frente a Inglaterra), encadenando una 17ª derrota consecutiva y siguen sin ganar desde su partido de la fase de grupos del último Mundial contra Georgia, hace ya año y medio.

