Francia conquista el Torneo de las Seis Naciones e inicia reinado en el rugby europeo

Francia, cuyo anterior título en el torneo estelar del rugby del hemisferio Norte fue en 2022, llegó a esta última jornada dependiendo de sí mismo para llevarse el trofeo.

En las horas previas, Irlanda e Inglaterra habían vencido en Italia (22-17) y en Gales (68-14), respectivamente.

Después de su victoria en el segundo turno, los ingleses pasaron a liderar la clasificación y obligaban a Francia a vencer, algo que costó algo más de lo esperado pero que finalmente se consiguió, desatando la fiesta entre los hinchas congregados en el Estadio de Francia.

Francia terminó con 21 puntos, Inglaterra con 20 e Irlanda con 19.

"Todo lo que queríamos hoy era levantar el trofeo, así que la misión está cumplida. En el pasado tuvimos experiencias dolorosas en este torneo", dijo el capitán de los franceses, Gregory Alldritt, a la televisión pública francesa.

Su selección fue segunda de esta competición en cuatro ocasiones en las seis últimas ediciones.

Emocionado en la grada y en los festejos luego en el césped estaba Antoine Dupont, figura del equipo francés y especialmente aclamado después de que el pasado sábado en Dublín sufriera una rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

France's scrum-half Antoine Dupont (C) holds the trophy next to France's centre Gael Fickou (L) and France's wing Louis Bielle-Biarrey (R) while celebrating winning the Six Nations international rugby union tournament at the end of their match against Sco

Festejo de Francia

Foto: AFP