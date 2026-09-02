Joaquín Myska pidió perdón a Emilio Shea tras la grave lesión en el Uruguay-Chile de rugby: "Espero poder verlo jugar muchos partidos más"

Joaquin Myskza, el jugador uruguayo de rugby que lesionó al chileno Emilio Shea en un tackle, lo que despertó una fuerte polémica internacional, habló por primera vez este miércoles, para pedir disculpas al afectado y reconocer su error.

“Espero que se recupere pronto, que el proceso sea lo más leve posible y poder verlo jugar muchos partidos más a lo largo de su carrera”, dijo el uruguayo, que fue sancionado con 13 partidos por el tackle a destiempo que le provocó a Shea una triple rotura de ligamentos de la rodilla.

“Cuando uno comete un error, lo único que se puede hacer es aceptarlo, así como sus consecuencias. Ya me puse en contacto con Emilio, primero para disculparme luego del encuentro y luego para saber en la situación que se encontraba y ponerme a disposición de lo que precisara”, dijo.

“Entiendo que estas situaciones forman parte del deporte. La competencia, el contacto y la alta intensidad son parte del rugby, y quienes estamos dentro de la cancha sabemos que pueden ocurrir situaciones de este tipo. Esto no busca justificar de ninguna manera lo sucedido, ni tampoco quitarle importancia”, agregó.

También se refirió a las amenazas que sufrió en las redes sociales tras el hecho. “No olvidemos que todo lo que se expresa en redes sociales tiene consecuencias y puede repercutir directamente en la persona que se encuentra detrás de la pantalla. También creo que debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás”.

Shea también publicó en sus redes. “Han sido unos días duros, tratando de aceptar lo que me pasó. El rugby es un deporte de contacto, un deporte violento por naturaleza, pero también es un deporte basado en el honor y el respeto por el contrincante. Cuando uno juega, asume que puede terminar lesionado. Pero jamás este deporte debe aceptar ni una injusticia y ni ese nivel de alevosía”, dijo.

Dicho esto, no subo este video con el propósito de denigrar a nadie ni de echarle más leña al fuego. El juicio tendrá su tiempo y su propio proceso y decisión. Acá vengo a agradecerles a todos ustedes, a todos los chilenos y chilenas que me han apoyado. No se imaginan la cantidad de mensajes que me han llegado, muchos de ellos de gente que no conozco y que tampoco me conocían a mí. Muchos, yo creo, ni siquiera ven rugby, aunque ojalá ahora empiecen a apoyarnos un poco más en cada desafío luchando por Chile, agregó.

Una vergüenza todo lo que acaba de pasar entre Chile y Uruguay.

Primero el tackle a destiempo a la rodilla de Myzska a Shea. Ojalá no lo haya lesionado feo

Luego pelea generalizada

Luego los capitanes que se siguen insultando, se suma Dotti, roja a los 2 cap

Todo en una cancha… pic.twitter.com/ma2kwhKmm1 — Ignacio Chans (@ignaciochans) August 29, 2026

El fallo por la sanción de 13 partidos a Joaquín Myszka, el jugador uruguayo que lesionó al chileno Emilio Shea en el partido entre Chile XV y Uruguay XV por la Americas Rugby Championship, estableció una sanción inicial de 26 partidos, aunque reducida luego al 50% por factores mitigantes, fundamentalmente el arrepentimiento del jugador, el pedido de disculpas a su colega lesionado y la foja limpia del sancionado.

El fallo del oficial judicial independiente designado por Sudamérica Rugby, informado el martes a las partes, sostiene que el jugador admitió el hecho y mostró arrepentimiento. Dijo que le pidió disculpas a Shea en la ambulancia y luego se comunicó por whatsapp para solicitarle ir a verlo al hospital. El informe también sostiene que, en el medio de la gresca, el jugador se desentendió de la pelea y fue a verificar el estado de Shea.

El jugador explicó su accionar en la audiencia: dijo que bajó la cabeza para tacklear y en ese momento perdió la referencia de que su rival ya había realizado el pase. Admitió que se trató de una acción peligrosa por lo tardío del tackle.

La carta completa de Myszka

Decidí dejar pasar unos días para que todo se tranquilizara y poder expresarme con la calma y el respeto que la situación merece.

Cuando uno comete un error, lo único que se puede hacer es aceptarlo, así como sus consecuencias. Ya me puse en contacto con Emilio, primero para disculparme luego del encuentro y luego para saber en la situación que se encontraba y ponerme a disposición de lo que precisara.

No he obtenido una respuesta aún y tampoco la estoy buscando. Espero que se recupere pronto, que el proceso sea lo más leve posible y poder verlo jugar muchos partidos más a lo largo de su carrera.

Quiero agradecer de corazón a todas las personas que me hicieron llegar sus mensajes de apoyo y que estuvieron cerca mío en estos días. En momentos así, uno valora todavía más a quienes lo conocen de verdad y saben cómo soy.

No olvidemos que todo lo que se expresa en redes sociales tiene consecuencias y puede repercutir directamente en la persona que se encuentra detrás de la pantalla. También creo que debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás.

Entiendo que estas situaciones forman parte del deporte. La competencia, el contacto y la alta intensidad son parte del rugby, y quienes estamos dentro de la cancha sabemos que pueden ocurrir situaciones de este tipo. Esto no busca justificar de ninguna manera lo sucedido, ni tampoco quitarle importancia.

Un abrazo grande para Emilio. Y nuevamente, mis más sinceras disculpas por lo que sucedió.

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La carta completa de Shea

Hola a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Emilio Shea, jugador de Los Cóndores. Sé que algunos de ustedes han visto circulando por las redes el video de mi lesión contra Uruguay.

Han sido unos días duros, tratando de aceptar lo que me pasó. El rugby es un deporte de contacto, un deporte violento por naturaleza, pero también es un deporte basado en el honor y el respeto por el contrincante. Cuando uno juega, asume que puede terminar lesionado. Pero jamás este deporte debe aceptar ni una injusticia y ni ese nivel de alevosía.

Dicho esto, no subo este video con el propósito de denigrar a nadie ni de echarle más leña al fuego. El juicio tendrá su tiempo y su propio proceso y decisión. Acá vengo a agradecerles a todos ustedes, a todos los chilenos y chilenas que me han apoyado. No se imaginan la cantidad de mensajes que me han llegado, muchos de ellos de gente que no conozco y que tampoco me conocían a mí. Muchos, yo creo, ni siquiera ven rugby, aunque ojalá ahora empiecen a apoyarnos un poco más en cada desafío luchando por Chile.

Todo el apoyo que he recibido me ha emocionado muchísimo y, aunque ha pasado poco tiempo desde mi lesión, ustedes me han dado una tremenda fuerza y motivación para enfrentar lo que se viene.

Yo comencé mi proceso de selección en Los Cóndores en junio de 2024, primero por la Academia, y en noviembre de ese año me ascendieron a entrenar con Los Cóndores. Durante la gran mayoría de este tiempo estuve detrás, haciendo el trabajo duro e invisible necesario para poder llegar a representar a Chile. Este año logré, por fin, debutar con Los Cóndores durante la ventana de julio. Y el fin de semana pasado, en el partido contra Uruguay, fue mi primera titularidad por Chile. Vestí la camiseta #1!

Pese a todo lo que me pasó, ese siempre va a ser un día muy especial para mí. No quiero recordarlo como una tragedia, sino como el día en que cumplí un sueño y, al mismo tiempo, como el comienzo de un nuevo desafío.

No jugar el próximo Mundial sería muy duro para mí, no solo por lo que significa representar a Chile en el escenario más grande del rugby, sino también por lo que puede significar para mi futuro. Siendo chileno, las posibilidades de jugar en buenas ligas son más difíciles. Los equipos de alto nivel tienen cupos limitados para jugadores extranjeros y, siendo parte de una selección que recién está dejando su marca, es aún más difícil ser elegido. El Mundial representa una oportunidad única para mostrarme, competir contra los mejores y demostrar de lo que soy capaz. Perder esa oportunidad haría mucho más difícil cumplir uno de mis grandes sueños: jugar en el extranjero y competir al más alto nivel.

No obstante, lo último que haré es darme por vencido. Lucharé, día a día, como Cóndor, como chileno!

En Los Cóndores siempre hablamos de no soltar el remo, y ahora es cuando más firme lo voy a apretar. Van a ser meses duros, pero estoy convencido de que voy a volver más fuerte que antes. Me comprometo a darlo todo en esta recuperación, a trabajar cada día y a volver en mi mejor versión.

Nuevamente, quiero agradecerles a todos por el apoyo. De verdad, muchas gracias! No saben lo que ha significado para mí sentir el cariño y el apoyo de todo Chile, de cada uno, especialmente en un momento como este. Los mantendré al tanto de mi recuperación y les iré mostrando mi progreso. Con esto me despido.

¡Vamos Chile y con todo nomás!