Los Pumas se preparan en la nieve para cerrar un gran año contra Francia; mirá los detalles del partido de este viernes en París

France's scrum-half and captain Antoine Dupont attends a press conference at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on November 21, 2024

Pero el propio Dupont no es ajeno al gran año de Argentina, y advirtió a los suyos sobre el peligro de tomarse a la ligera el partido del viernes.

"Es una amenaza real. Ir y ganar en Nueva Zelanda, derrotar a Sudáfrica en el Rugby Championship, no es algo anodino", advirtió en rueda de prensa el jueves.

Durante el Rugby Championship, torneo que enfrentó a cuatro potencias del hemisferio sur entre agosto y setiembre, Argentina logró una meritoria 3ª posición por detrás de los intratables 'Springboks' sudafricanos y de Nueva Zelanda.

France's scrum-half and captain Antoine Dupont takes part in a training session during a snowfall at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on November 21, 2024

Después, en la gira otoñal europea, Argentina aplastó a la Italia de Gonzalo Quesada (50-18), y plantó cara en Dublín el pasado viernes contra el XV del Trébol (22-19).

Un solo cambio en el XV

El año de los 'Bleus' no ha sido menos impresionante: segundos en el Torneo Seis Naciones, por detrás de Irlanda, Francia viene de sumar su tercera victoria consecutiva contra los 'All Blacks' la semana pasada (30-29). En el otro amistoso de esta gira, aplastó por 52-12 a Japón.

Para el duelo de París, Contepomi solo ha presentado un cambio en la alineación que dispuso ante Irlanda, con el medio scrum Gonzalo Bertranou cediendo su lugar en la titularidad a Gonzalo García.

También estará en el XV de salida el zaguero Juan Carlos Mallía, conocido y elogiado en el país galo por su desempeño con el Toulouse del potente Top 14 francés.

Entrenamiento de Francia antes de enfrentar a Los Pumas

"Sabemos de lo que es capaz, en cualquier posición en la que juegue", dijo sobre él Dupont, su compañero en Toulouse.

El tercera línea Marcos Kremer y el wing Mateo Carreras vuelven al grupo para este último encuentro, aunque arrancarán desde el banquillo.

Los argentinos podrían tener que disfrazarse de puma de las nieves, dada la copiosa nevada que cayó en la jornada del jueves en la capital francesa.

Los Pumas Entrenamientos de Los Pumas en el Stade de France y bajo nieve

Con los XV ya definidos y los elogios cruzados, los Pumas buscarán el viernes cerrar de la mejor forma posible un 2024 positivo para el ovalado argentino.

