Old Christians venció a Los Cuervos por la fecha 15 de la primera división

El sábado se disputó la fecha 15 de la Primera división de rugby y el líder Old Christians venció 29-22 a Los Cuervos, consolidando su posición. Los resultados fueron los siguientes: Old Boys 33-Trébol 28; Seminario 43-PSG 7; Cricket 45-Ceibos 17; Circulo 12-Lobos 9; Carrasco Polo 62-Champagnat 19 y Old Christians 29-Los Cuervos 22.