A 13 días del partido Uruguay vs Colombia por Eliminatorias, Federico Valverde no hizo trabajo de campo en Real Madrid: el motivo

Este domingo el Real Madrid volverá a entrenarse a puerta cerrada en Valdebebas a partir de las 11.

El aplazamiento debido a la DANA del partido que estaba programado para este sábado entre Valencia y Real Madrid en Mestalla provocó un parón de nueve días en el apretado calendario del conjunto blanco que permitirá a Valverde, el jugador con más minutos del plantel, tener un respiro en su exigente inicio de temporada.

JUNE 27: Federico Valverde of Uruguay looks on during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium on June 27, 2024 in East Rutherford, New Jersey. Mike Stobe/Getty Images/AFP.jpg

Federico Valverde de la selección de Uruguay

Foto: AFP