Ariel Longo, DT de la selección uruguaya, dijo estar "orgulloso de las chiquilinas" tras el 5-1 ante Brasil en la Copa América: "El pecho mío es como el de Superman con ellas"

Brasil y Colombia reeditarán la final de la competición de 2022, celebrada en suelo cafetero y en la que las visitantes se impusieron 1-0.

El viernes, Uruguay peleará con Argentina por el tercer puesto en el clásico del Río de la Plata. Pese a las derrotas en semifinales, ambos combinados obtuvieron la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Uruguay's forward #10 Belen Aquino celebrates scoring her team's first goal during the Women's Copa America 2025 football match between Uruguay and Peru at the IDV stadium in Quito on July 18, 2025. Rodrigo BUENDIA / AFP

Belén Aquino en la Copa América femenina 2025

Foto: AFP