Cuál es el futuro de Fabián Coito como entrenador de la selección de Uruguay luego de quedar fuera del Mundial sub 20

El duro golpe que sufrió la selección de Uruguay en el Sudamericano sub 20 de Venezuela, en el que no consiguió la clasificación para el Mundial de Chile, en setiembre, tendrá consecuencias inmediatas .

En caso de clasificar, Coito continuaba al frente del plantel hasta el torneo de Chile.

Uruguay Sub 20 GELP, amistoso preparación para el sudamericano sub 20 Venezuela 2025. Fabián Coito. Foto: Leonardo Carreño

Concretada la eliminación, el domingo se completará el proceso de trabajo para esta sub 20, que no tendrá más entrenador hasta que comience el próximo ciclo.

Para ello se plantean dos opciones, comenzar con la futura sub 20 cuando avance este año a través de una sub 18 integrada por futbolistas que actúan en el medio, en un proceso que desembocará en el Sudamericano del año 2027 o en febrero o marzo de 2026 iniciar con la sub 20 que jugará el torneo del año siguiente.

Tras el regreso de la delegación a Montevideo, que se producirá el martes, la AUF evaluará el actual proceso con Coito y su equipo de trabajo para definir la estrategia futura.

Cuando la AUF firmó el actual contrato con Coito, que ya lleva ocho meses, lo hizo con la esperanza de tener al entrenador por muchos años en el Complejo de la AUF. Ahora, se plantea el interrogante que siembra el durísimo golpe de esta eliminación en el Sudamericano de Venezuela.

Del exitoso proceso de Coito al duro golpe del Sudamericano de Venezuela

Cuando Coito regresó a las selecciones uruguayas en junio del año pasado, retornaba el entrenador del combinado nacional de juveniles entre 2007 y 2019 más exitoso que tuvo Uruguay en los últimos 25 años.

Coito hizo toda la escalera, comenzando con la sub 15, luego la sub 17, la sub 20, la sub 22 e incluso dirigió un partido al seleccionado mayor.

Dirigiendo a Uruguay, fue campeón de los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 y también del Campeonato Sudamericano de Ecuador en 2017.

En el Sudamericano sub 20 de 2017 conquistó después de 36 años un título a nivel continental, en juveniles, para Uruguay.

Con Coito como técnico, la sub 17, como la sub 20, clasificaron siempre a las distintas ediciones de las Copas del Mundo, hasta este Sudamericano de Venezuela en el que sufrió su primera eliminación en el clasificatorio de Conmebol.