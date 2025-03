Darwin Núñez enfrentará a Argentina por Eliminatorias con sus peores rachas en Liverpool y en la selección de Marcelo Bielsa

Es el tercer goleador de su equipo, y llegó a cinco goles luego de 30 remates al arco en el año, y su aporte a Liverpool fue escaso, solo anotó cinco de 69 tantos de su equipo.

En toda la temporada, Darwin remató 30 veces al arco (cinco goles, 12 al arco y 13 afuera). Esos remates son apenas el 6% de su equipo en la Premier League 2024-2025: el uruguayo aportó 30 de los 469 de su equipo.

No menos incómodo es el presente de Darwin en la selección uruguaya.

El futbolista también tuvo otros momentos de crisis goleadora con la celeste, pero nunca convivieron con la ausencia de gol en su club.

El exjugador de Peñarol estuvo toda la pandemia sin convertir goles en la selección, desde el 13 de noviembre de 2020, cuando marcó ante Colombia, al 27 de setiembre de 2022. Pasaron 22 meses y nueve partidos. Volvió a convertir en un amistoso ante Canadá.

Después de ese gol pasaron cinco partidos y 13 meses para que volviera a la red, en octubre 2023 frente a Colombia, el amuleto de la buena suerte para el uruguayo.

Entonces comenzó una racha en la que convirtió 10 goles en siete partidos en los siguientes nueve meses. Un gol a Colombia, a Brasil, a Argentina y un doblete a Bolivia por Eliminatorias, tres en un amistoso ante México previo a la Copa América 2024 y un gol a Panamá y otro frente a Bolivia en el torneo de EEUU.

Y otra vez sequía. Después del gol que el 29 de junio del año le marcó en el 5-0 ante Bolivia por la Copa América, no anotó más. Faltó a los encuentros de Eliminatorias de setiembre pasado y lleva ocho partidos sin marcar.

Con este registro llegará el próximo lunes a la selección para la doble fecha de Eliminatorias ante Argentina el viernes 21 de marzo a las 20.30 en el Estadio Centenario y frente a Bolivia el martes 25 en La Paz.

En medio de esta crisis, el goleador histórico de la selección, Luis Suárez lo acompañó con un mensaje, y la Asociación Uruguaya de Fútbol publicó un emotivo mensaje con el que busca recuperar al futbolista que podrá hacer la diferencia en la red en el partido que en dos semanas se jugará en el Estadio Centenario.

Este miércoles la AUF a través de sus redes compartió un video dedicado a Darwin.

20240627 EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Darwin Nuñez of Uruguay greets teammate Luis Suarez in a substitution during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium on June 27, 2024 in East Rutherford, N

Luis Suárez y Darwin Núñez

Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP