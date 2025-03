Darwin Núñez se descargó con un mensaje y recibió apoyos de ex Peñarol y ex Nacional y figuras del deporte; mirá su posteo tras el penal que erró y la eliminación de Liverpool

Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembélé y Desiré Doué cumplieron para los parisinos, mientras que Gigi Donnarumma firmó dos paradas para citar a su equipo en cuartos con el vencedor del Aston Villa-Brujas -el equipo inglés ganó 3-1 en la ida-.

Este miércoles, Darwin Núñez reapareció en sus redes sociales con un conciso mensaje acompañado de tres fotos en las que se refleja su bronca y dolor por el penal que le atajaron.

Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez reacts after missing to score during the penalty shoot out during the last 16 second leg UEFA Champions League football match between Liverpool and Paris Saint-Germain (PSG) at Anfield in Liverpool

La dura vuelta de Darwin tras fallar su penal

