¿El arquero titular de la selección uruguaya en lugar de Sergio Rochet? Mirá lo que dijo Santiago Mele en la previa del partido ante Paraguay

“Bien, ahora aún no está confirmada la formación pero obviamente que siempre ya el hecho de estar convocado es un privilegio enorme y ni que hablar que tener la posibilidad de jugar es algo divino”, comentó.

El arquero señaló que en estos días no se ha contactado con Rochet. “No hemos hablado mucho pero él siempre está pendiente y tenemos muy buen vínculo y bueno lo más importante ahora es que él se pueda recuperar bien”.

Sobre el partido, y si se planifica pensando en el rival o el juego de Uruguay, indicó: “Obviamente, que primero tenemos que pensar en nuestras armas y después también tenemos que tener en cuenta cuáles son las herramientas que tiene el rival, pero nosotros tenemos muchos recursos para poder ganar este partido”.

Mele también destacó su momento personal, tras ser consultado. “Muy bien, a nivel personal muy bien, profesionalmente fueron dos meses de la última convocatoria está muy buenos con el Junior y esperando que sea lo que tenga que ser”.

Además, valoró ser uno de los habituales convocados de Bielsa. “Como dije hace unos días, es algo que uno nunca se termina de acostumbrar porque es un privilegio y también trato de que nunca darlo por sentado porque sabemos que somos pocos los privilegiados de estar acá y hay que valorarlo y aprovecharlo. El rodaje, la continuidad y bueno, Junior es un gran equipo, yo estoy muy agradecido por el valor que me han dado y el afecto que me muestran fin de semana tras fin de semana”.

Sobre la relevancia especial de esta doble fecha, que puede marcar la clasificación al mundial, el golero dijo que “se le da la misma importancia que siempre y obviamente que nuestro objetivo es poder abrochar la clasificación”.

“Es una selección muy dura, que de la llegada de Gustavo Alfaro ha hecho un clic y se ha potenciado. Sabemos las herramientas que tienen en el juego ofensivo, tienen jugadores que compiten en gran nivel. Y bueno, tendremos que tomar los recados necesarios para poder ganar el partido”, comentó.

Paraguay national football team coach Argentine Gustavo Alfaro (2nd L) gestures during a practice session in Ypane, Paraguay on September 2, 2024. Paraguay will visit Uruguay for the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers on September 6. DANIEL DUA

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

AFP