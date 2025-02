Marcelo Bielsa en Brasil vs Uruguay

Los celestes quedaron segundos en la tabla de las Eliminatorias tras la última doble fecha, siguiendo al líder, Argentina, justamente uno de los próximos rivales.

El gran gesto que tuvo el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, con uno de sus futbolistas, que se lo agradeció públicamente

El lateral derecho de la selección uruguaya, Guillermo Varela, acaba de ganar su segundo trofeo en el año con Flamengo, tras conseguir la Taca Guanabara,

El mismo se le da al club ganador de la primera rueda del Torneo Carioca.

A principios de año, tanto él como sus compañeros uruguayos de Flamengo, consiguieron la Supercopa Brasileña.

Hace escasos días y como informó Referí, murió la madre de Varela y el club le dio un permiso especial para viajar hacia Uruguay.

En ese contexto, el futbolista informó este viernes que el técnico Marcelo Bielsa, concurrió al velorio de su madre.

“Apenas se enteró fue para allá. No pudimos hablar nada porque no había mucho para decir en ese momento, simplemente me dio un abrazo”, dijo Varela en El Espectador Deportes.

Y agregó: “La verdad que quedé muy contento, al igual que mi familia, con ese gesto. Se lo agradezco de corazón. Fue un ratito donde me dio un abrazo y se fue”.