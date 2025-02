José María Giménez habló de su relación con Marcelo Bielsa, del respeto por sus decisiones y palpitó el clásico Uruguay-Argentina por Eliminatorias

"Siempre comparé Atlético de Madrid con la selección uruguaya y el fútbol uruguayo, a la hora de competir, a la hora de afrontar los campeonatos, de cómo se vive, la pasión que tienen. Creo que es un club que independientemente que es europeo y que obviamente hay un ambiente europeo, en las tribunas se asimila muchísimo a lo que es el fútbol sudamericano por la pasión que tiene. Honestamente creo que Atlético de Madrid tiene una hinchada que no he visto otra igual en Europa", dijo Giménez a AUFTV.

"Sobre todo me enseñó mucho los 12 años estar acá lo que es la resiliencia. Siempre hablo de esa palabra que me hace identificar mucho con ella. Porque ganar en Atlético de Madrid es muy difícil, es muy duro. Date cuenta que competimos con dos potencias mundiales a nivel de clubes, que son Real Madrid y Barcelona. Y cuando se gana un título, el sabor es más lindo, se siente mejor. A lo mejor si me tocaba vivir en otro equipo capaz que te puedo decir lo contrario, pero es como lo siento yo. A veces me enseñó que no siempre ganar es lo más importante. Me enseñó que el camino que recorrés y lo que vas aprendiendo durante él, es lo que es el verdadero éxito. Y después los valores que te quedan de todo lo que aprendiste en los recorridos", expresó.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (L) holds Girona's Venezuelan midfielder #21 Yangel Herrera who challenges Atletico Madrid's Slovenian goalkeeper #13 Jan Oblak as he jumps to make a save during the Spanish league football match betwe

Josema también explicó cómo ha ido creciendo con el tiempo y cómo cambió su manera de pensar algunas cosas. "No siempre se ha ganado, no siempre he ganado acá. Honestamente, me ha tocado perder más de lo que ganar, si vamos a años competidos. Pero las veces que me ha tocado ganar se ha disfrutado de una forma espectacular, sobre todo por lo que te digo, competimos con dos potencias que es muy difícil. Y eso también aplica a la vida. Cuando le enseñás o le transmitís un mensaje a tus hijos, no siempre el ganar es lo más importante, sino el proceso".

La hora de disfrutar más de la vida y del fútbol

"Estoy disfrutando más. Al final me hubiese gustado tener esta cabeza hace cinco años. La de disfrutar el momento, la de disfrutar lo que me pasa en el día a día. Por ahí era un pibe que constantemente estaba pensando en el mañana y me estaba olvidando del hoy. Y eso es algo que como futbolista no te lo podés permitir, sobre todo porque vivís una carrera que es muy corta. Y obviamente hoy con 30 años que me tocó cumplir hace poco, me doy cuenta que lo más importante es el vivir el día a día, porque el pasado no lo vamos a poder cambiar nunca, el futuro es algo que es una incógnita, que lo vas a disfrutar dependiendo de lo que transcurras en el día de hoy", comentó.

20250121 MADRID 21/01/2025.- El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez (2i) discute con varios jugadores del Bayer Leverkusen , durante el partido de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen, este martes en José María Giménez y Granit Xhaka EFE/ JuanJo Martín

Y añadió: "Y solamente intentando o viviendo de la mejor manera el día de hoy vas a hacer que tu futuro al final sea más disfrutable. Lo más importante es el vivir el hoy y es lo que me está pasando en estos momentos, vivir el hoy con mi familia, con mis hijos, con el fútbol, dejando de lado las cosas que no dependen de mí, enfocándome mucho en lo que sí depende de mí y en lo que tengo que hacer para sentirme bien y estar bien".

La relación de José María Giménez con Marcelo Bielsa y la selección uruguaya

Con 92 encuentros en la selección uruguaya, José María Giménez irá por su cuarto Mundial en 2026 y todavía puede llegar bien al de 2030 del que forma parte Uruguay en la organización.

"Cuando hablo de que soy un peón, me refiero a que soy un peón del fútbol. Yo soy un muñequito que entra a la cancha, hace divertir a 40, 50, 60 mil personas, hago que se descarguen, que disfruten, que esto que lo otro, y me voy pa' casita, tranquilo, porque vivo de esto. A eso hago referencia. Soy un peón que estoy dispuesto a lo que en el momento que estoy en la selección, el entrenador de la selección, que es Marcelo, me use si considera que me tiene que usar", sostuvo.

20241015 Uruguay, Ecuador, Eliminatorias, José María Giménez, Santiago Bueno. Foto: Leonardo Carreño José María Giménez Foto: Leonardo Carreño

A su vez, indicó: "Lo mismo me pasa en el club. Yo considero que soy un peón del club, soy un empleado del club. Entonces, mi lugar hoy, ¿cuál es? Jugador de fútbol. ¿Para qué estoy? Para jugar al fútbol. ¿Qué juego? ¿Es porque el entrenador me necesita, me pone o porque considera que tengo que jugar? El día que no juegue más, levantaré la mano, me juntaré con él y le digo, 'bueno, creo que me tengo que ir porque no estoy jugando', porque esto, porque lo otro o lo que sea. Y así pasa con todo el mundo. Y todo el mundo en algún momento deja de ser utilizado por el entrenador. Porque a todos les pasa. Porque es natural. Hay que saber entender muchas veces, creo yo, que nosotros estamos por y para, en este caso, yo José María Giménez para Atlético de Madrid y cuando voy a la selección, para la selección uruguaya. Independientemente de lo que uno quiera. Al final a veces uno quiere una cosa y si la persona que está dirigiendo en ese momento decide otra, yo estoy dispuesto o me puse a disposición del entrenador. El entrenador es el que decide".

Josema habló de su relación con Marcelo Bielsa. "Con Marcelo la relación es la que te digo, un entrenador-jugador, que voy a estar disponible para mi selección uruguaya, y él como entrenador dirige y pone los equipos, haciendo énfasis en lo que él ve y en lo que él considera. Después de ahí, yo como jugador respeto las decisiones, obviamente, trabajo para sumar de donde me toca estar y a partir de ahí seguir ayudando a la selección a que logre los objetivos que es lo más importante y lo que queremos todos. Hoy, ¿cuál es el objetivo? Clasificar al Mundial".

AMDEP318. SALVADOR (BRASIL), 19/11/2024.- El seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa reacciona este martes, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Brasil y Uruguay, en el estadio Arena Fonte Nova en Salvador (Brasil Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay en el partido ante Brasil por Eliminatorias FOTO: EFE

A su vez, el capitán celeste habló del partido del próximo 21 de marzo a la hora 20.30 en el Estadio Centenario con entradas agotadas en solo cuatro días: el clásico ante Argentina.

"Como todo clásico del Río de la Plata, al final va a ser un partido de esos que todos quisieran estar, verlo, jugar y para el hincha, para el hincha uruguayo que le gusta ver estos tipos de partidos, por algo se comió las entradas como se las comió. Siempre agradecido del esfuerzo que hacen para estar alentándonos", dijo.

Y añadió: "Esperamos un partido muy competitivo, muy físico, típico partido contra Argentina. Obviamente hay mucha expectativa de nuestra gente. Trataremos de estar a la altura para poder devolverle un poquito todo el cariño que nos brindan y para nosotros va a ser un partido muy importante porque todavía no está nada cerrado. Estamos bien en la clasificación, pero queremos seguir sumando para poder clasificar al Mundial que es lo que todos queremos".