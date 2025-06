Marcelo Bielsa dijo que tuvo "ansiedad" por conseguir la victoria, nombró a los dos jugadores más destacados de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias, y habló de Lucas Villalba de Nacional

Luego, ya en la segunda pregunta, se molestó porque entendió que estaba fuera de contexto y contestó con mucha molestia.

Luego de este trance que no le gustó nada, Bielsa fue consultado acerca de por qué no le dio cabida en el equipo a otros jugadores, tras el 2-0 y sobre el final, para darles confianza con la celeste, y por qué utilizó dos ventanas de cambios con 1 minuto de diferencia en ese lapso.

"Yo hago una lectura diferente. Primero, por torpeza de mi parte, porque no debería haber procedido como usted dice que procedí. La ansiedad de lo que significaba conseguir la victoria hoy, llevó a eso. Sacar a (Rodrigo) Bentancur y a (Nahitan) Nández, los dos jugadores más destacados del equipo, si se lesionan en momentos distintos, aunque haya 1 minuto de diferencia, no tuve el equilibrio. Usted habla de probar a jugadores para el Mundial y aún no clasificamos", sostuvo el DT celeste.

A su vez, habló de lo que fue el rendimiento de la selección uruguaya luego de la Copa América de Estados Unidos 2024.

20250610 Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, ante Venezuela por Eliminatorias Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, ante Venezuela por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

"Los resultados son evidentes. Si usted revisa la sucesión del modo en que se han ido dando las cosas, encontrará respuestas que van a disminuir la sensación tan rotunda de decaimiento luego de la Copa América. Por ejemplo, jugar partidos con 14 jugadores menos. No hay ninguna explicación para estar nueve encuentros seguidos sin ganar, tampoco para empatar partidos como los que empatamos en Venezuela y Bolivia, que deberíamos haber perdido. También hubo otros que empatamos y deberíamos haber ganado. Pero a partir de la Copa América, el equipo decayó. Este es un grupo de jugadores de los que dispuse, de una entrega total, absoluta, la AUF brindó todos los recursos solicitados. Y con todo ese bagaje, nueve partidos sin ganar, es muy difícil de justificar", agregó Bielsa.

El entrenador celeste fue consultado luego por los extremos y lo explicó así: "La pareja de Nández y (Facundo) Pellistri fue productiva, la de (Maximiliano) Araújo y (Mathías) Olivera también, pero con otras características. Uruguay profundiza por los dos costados con más capacidad y por el centro tiene déficit de resolución a través de esa figura del volante ofensivo central".

Sobre la ausencia de Luciano Rodríguez una vez más, indicó: "Imaginé el ataque con Rodrigo Aguirre y la alternativas eran Álvarez Martínez y Luciano. Eso no desmerece a este, sino que opté por la otra opción. La derrota con Paraguay encontró a nuestro equipo en el mismo nivel de los partidos bajos, y esta victoria ante Venezuela logró que el equipo recuperara algunos rasgos de su ADN a través de tiempo en que nos tocó trabajar en común".

También habló de la posibilidad de que el extremo de Nacional, Lucas Villalba, pudiera estar en el grupo seleccionado.

"La lista de convocados fue esta. Villalba destaca en el fútbol uruguayo, con proyección y posibilidades, y por supuesto que siempre ponemos atención. Le podría decir Vilalba o cinco o seis más que los descartamos fecha a fecha", expresó Bielsa.