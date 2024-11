Marcelo Bielsa tras la emotiva victoria de Uruguay ante Colombia: "Triunfos como el de hoy son sanadores"

"Lo vinculé con acercarlo a Darwin, para tener un poco más de fortaleza ofensiva. Me pareció un jugador desequilibrante. Los últimos dos, tres meses en América logró la titularidad y en un equipo importante como ese no es sencillo; me parecía que encajaba con nuestras necesidades", agregó.

"Triunfos como el de hoy son sanadores en el sentido de que acercan mucho a todas las partes que están alrededor de un sentimiento tan fuerte como es en Uruguay la selección. Aparte fue un partido muy emocionante, se hizo muy evidente la garra que pusieron los jugadores para conservar el triunfo que parecía imposible después de un empate faltando tan poco. Se dio una alegría inmensa y como dije antes era un triunfo muy necesario", analizó Bielsa.

El entrenador dijo que la forma en que planificó el partido no se asemejó al trámite que el cotejo tuvo: "Así no lo imaginé, siempre los imagino teniendo la pelota y recuperándola rápido. Nos contó mucho evitar que Colombia tuviera posesiones largas. Es un equipo que tiene una forma de jugar muy aceitada, muy lograda, defiende y presiona y maneja la pelota y tiene desequilibrio, lo hacen un rival muy difícil de vencer".

"Preparamos el partido para que no tuvieran la pelota sus centrales y fueron los que más la tuvieron. Pero defendimos muy bien, cuando logramos pasar de nuestro campo a campo rival con pelota por bajo, sacándola de su sector y terminando por el lado contrario, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, las veces que estuvimos con esa posibilidad construimos acciones de ataque como las que perseguimos. Después nos aferramos al resultado y nos costó ir a campo rival, pero el dominio fue alternado, y en cuanto al peligro, aparte de los tres goles tuvimos algunas ocasiones bien logradas", comentó.

"El resultado fue justo" para Marcelo Bielsa

"Entonces en un partido parejo, con posesión superior de ellos, en situaciones de gol mejor nosotros y alternando el manejo del trámite del partido, el triunfo fue merecido, por escaso margen, pero merecimos ganar. Le doy mucha importancia porque es muy difícil jugar contra el equipo colombiano. En los tres partidos que hemos jugado, nos preparamos para que no hagan lo que mejor hacen y lo conseguimos parcialmente. Por un lado, lo señalo como para jerarquizar la característica del rival. Sinceramente no es fácil ganarle a este rival que en todos los puestos tienen jugadores como los que predominan en el fútbol actual: físicamente superdotados, técnicamente muy buenos y con varios jugadores desequilibrantes. Para nosotros neutralizar un equipo así nos costó mucho, creo que en líneas generales el resultado fue justo y el trámite alterno con generación de peligro más de nuestro lado que el de ellos . Fue un resultado justo, apenas justo, pero justo", remarcó.

Manuel Ugarte, el de mejor calificación para el cuerpo técnico de la selección de Uruguay

Sobre el retorno de Rodrigo Bentancur y de cuál considera que es el trío ideal para el mediocampo dijo: "Ugarte, que fue en el partido de hoy el sacrificado, entre comillas, es el jugador que más jugó desde que estoy dirigiendo a Uruguay y aparte es el que mejores actuaciones tuvo sumando todos los partidos. Tenemos el hábito de calificar las actuaciones y lo hacemos muy a conciencia, lo hacemos entre todos en el cuerpo técnico y elaboramos mucho el dato para no equivocarnos, y Ugarte es el que tiene el promedio de valoración más alto. Pero tenía la convicción de que el partido se acomodaba más a la condición de Bentancur que a él y me costó mucho encontrar su lugar en el quipo".

"En selecciones, con constantes ausencias y presencias donde son muy pocos lo que están siempre, contar con más de un jugador por posición es casi que indispensable. Hoy los volantes ofensivos eran De Arrascaeta y De La Cruz y hoy no estuvo ninguno así que hay a más de un jugador por posición y Ugarte puede jugar de zaguero y de contención, mientras que Bentancur puede jugar en cualquier lado, en esos mismos puestos o de volante mixto. Valverde ocupa muchos lugares del campo, De La Cruz lo mismo, no hay un trío ideal, hay jugadores complementarios para cualquier idea futbolística", agregó.

Consultado sobre la actuación de Sergio Rochet, que falló en el gol de Juanfer Quintero, expresó: "Siempre tengo una mirada más general y no tan particular o puntual. Rochet es un jugador muy importante para nuestro equipo".

El destaque para Sebastián Cáceres

"El hecho de distribuir los minutos de los jugadores convocados siempre lo manejo del mismo modo: elijo a los que me parece que mejor pueden resolver los problemas o la competencia de que se trate y los cambios los hago pensando que el que ingresa va a resolver lo que el partido reclama, que el jugador sustituido no puede ofrecer. No es que yo diga que de aquí en adelante voy a darle más minutos a jugadores no habituales", expresó Bielsa.

"Siempre me parece lógico elegir, con el margen de error que tengo, y ofrecer titularidad al que está en condiciones de resolver. En ese sentido tengo la obligación como DT más que de cambiar jugadores, que los jugadores que acceden a la titularidad respondan a las necesidades del juego, del partido o de la selección. (Sebastián) Cáceres, cuando jugó, se convirtió en un jugador muy importante. Ugarte y (Maximiliano) Araújo también. Cuando jugó (Santiago) Bueno tuvo actuaciones destacadas. Siempre trato que los no habituales que ingresen lo hagan de modo tal que la actuación que produzcan los agregue como alternativas convincentes para tener un grupo cada vez más amplio. Los equipos no tienen tres jugadores buenos por puesto, no hay 33 titulares, lo que tratamos de buscar es encontrar 22 titulares y de algún modo vamos en la dirección adecuada. Lo digo pensando que pocos jugadores ingresaron al equipo no siendo habituales y hayan jugado mal, de modo que dejen de ser opciones. Hay que esperar la madurez de los jugadores. Confío mucho en el futuro de Brian Rodríguez que tiene 24 años y está jugando en América, pero hacerse un espacio en un equipo como el uruguayo donde un porcentaje alto de los titulares juegan en grandes equipos del mundo no es sencillo. A lo mejor ese procedimiento se puede hacer mejor o peor, es probable que haya tenido algunas decisiones disctutibles en ese sentido, pero en líneas generales no estoy disconforme con que Uruguay tenga como opciones a Cáceres, Ugarte y Bueno, y que jueguen. No digo q están consolidados, pero Cáceres va a competir con los centrales consagrados que tiene Uruguay", se explayó Bielsa.

Sobre cuál fue la charla que dio en el entretiempo para levantar al equipo, Bielsa expresó que hubo aspectos del juego del primer tiempo que le gustaron y otros del segundo que no.

"No coincido con lo dice que mejor el segundo tiempo que el primero porque cuando conseguimos el 2-1, paulatinamente, fuimos cada vez defendiendo más cerca de nuestro arco. En fútbol, los goles cambian los trámites, encontramos dos goles muy rápidamente y luego a partir de ahí empezamos a bajar la agresividad y atacamos menos.. En el primer tiempo construimos algunas opciones de ataque que no pudimos terminar, pero que fueron bien logradas. Hay que tener en cuenta en el fútbol actual que es muy difícil atacar, atacar bien y conseguir situaciones de gol. Los partidos no terminan con 12 opciones de gol para cada equipo, eso se redujo muchísimo. Se crean, cuatro o cinco, los que atacan bien. Está todo muy aceitado para defender. No dije nada desencadenante en el entretiempo para la mejoría que usted observó".

Finalmente le preguntaron sobre el partido del próximo martes, a la hora 21.45, ante Brasil en Salvador: "Si Colombia es atléticamente fuerte, con un sistema ofensivo con mucha capacidad de crear peligro, una organización para presionar buena y una forma de mantener la pelota valiosa, todo eso Brasil lo tiene y probablemente mejor que Colombia. Haremos lo mejor posible, intentaremos lo que intentamos siempre: que no tengan la pelota, que se juegue en campo de ellos, que se equivoquen en la construcción del juego en su campo y eso nos ayude a atacar, no perder la pelota en nuestro campo e impedir que nos ataquen, es decir las intenciones de cada partido, que a veces lo logramos y a veces no y que contra Venezuela ni lo intentamos, porque no pasó nada de eso y fue una actuación muy opaca, pero nos permitió empatar. Argentina y Brasil tampoco pudieron ganar allá. A veces esa intención es difícil imponerla, pero nunca vamos a dejar de luchar por imponer esas condiciones".