Manuel Ugarte, el héroe de la selección de Uruguay, habló de su primer gol y por qué se dio el triunfo ante Colombia por Eliminatorias

"Fue un momento único y hoy me siento importante por este gol. Ver festejar a la gente fue notable", dijo Ugarte.

Consultado sobre el hecho de no haber sido titular, indicó: "Fue una decisión de Marcelo (Bielsa) y el cambio se dio bien, porque Uruguay tuvo claridad para salir jugando".

El volante de Manchester United habló también del rendimiento celeste y de la importancia de ganar un partido de estas características.

"No importó si jugamos bien o no. Ganamos y era lo que necesitábamos. Siempre aspiramos a ganar, tenemos con qué. Ganamos bien, hicimos bien el trabajo y creímos hasta el final. No merecíamos el empate", sostuvo Ugarte.