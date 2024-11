"Nadie salió beneficiado": el "dolor" de Jorge Giordano y lo que dijo de las declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay

Pero reiteró: “Lo que sucedió no estuvo bien, no estuvo bueno para nosotros, fueron momentos difíciles. No puedo seguir explicando, porque si digo que lo tratamos internamente no puedo dar detalles. Pero te puedo garantizar que en este caso, si bien salimos adelante, y obviamente que cuando salís adelante te fortaleces, pero no estuvo bueno lo que sucedió por lo que dije anteriormente: nadie sale fortalecido, pero absolutamente, y hay mucha gente involucrada, si analizan las entrevistas, y nadie, y digo todos, no salió nadie beneficiado”.

“Este tema, haberlo sobrellevado y poder campear el temporal, también aumente el ranking en lo que es la gestión e la selección”, agregó.

Cuando le mencionaron que Bielsa había salido fortalecido para la opinión pública por lo que había ocurrido en el cruce con Luis Suárez, Giordano señaló que “no estaba arriba de la mesa eso”.

Luis Suarez, Marcelo Bielsa Luis Suarez y Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay Foto: Leonardo Carreño

“Significa mucho Suarez para el fútbol uruguayo, es muy importante, es una leyenda, y lo que sucedió no estuvo bueno”, expresó.

“No acompaño”, dijo, en referencia al pensamiento que le mencionaron. “Nos dolió eso, nos dolió a todos los involucrados”, expresó.

Consultado por si Bielsa había manejado la posibilidad de dejar su cargo por todo lo que se había generado, Giordano señaló que no percibió eso en el entrenador.

Ignacio Alonso Marcelo Bielsa Jorge Giordano.webp El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano @Uruguay

“A mí nunca me lo manifestó. Nunca fue un tema de conversación. Obviamente que charlamos del tema, lo abordamos, pero nunca fue un ítem a evaluar la salida de él de Uruguay. Diría que todo lo contrario”, señaló.

El gerente deportivo también manifestó que él también se vio afectado por el episodio.

“Obviamente que también fue para mi lado”, comentó. “Si tengo que ponerle un título a eso: dolor, dolor porque nadie merece salir así de una situación. De toda esa cantidad de personas que está involucrada, ninguno queda contento, por decirlo de una manera que sea gráfica”, agregó.