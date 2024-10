¿Qué dijo Ignacio Alonso sobre la posibilidad de que Marcelo Bielsa deje su cargo en la selección de Uruguay?

Consultado sobre si habló con Bielsa y su cuerpo técnico al final del partido, declaró: "No he hablado con ellos".

Ex jugador de la selección uruguaya y de Peñarol, opinó con dureza sobre Marcelo Bielsa tras el empate contra Ecuador

"Uruguay lleva cuatro partidos sin ganar, por Eliminatorias, me preocupa, por supuesto, son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero sabemos que íbamos a pasar por una zona de turbulencia, sin todos los jugadores disponibles y estamos saliendo de esa zona, pero seguimos en una zona privilegiada de la tabla gracias al arranque muy bueno que tuvimos. Ahora tenemos que cerrar en esa zona este año, capitalizando lo que logramos en esa primera parte y cerrando el año que viene como debemos cerrar la Eliminatoria, con mucha tranquilidad", concluyó Alonso.

Antes del partido, en nota con AUFTV, Alonso se refirió a la denuncia penal que recibió a fines de agosto de parte de 12 clubes del fútbol uruguayo calificándola como disparate y como una "operación" detrás la que existe lo que llamó una "guerra" por los derechos de televisión del Campeonato Uruguayo, donde el contrato que vincula a AUF con Tenfield vence el 31 de diciembre del año próximo.