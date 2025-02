Video: el jugador de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que se enamoró y está de novio con una influencer de fama mundial

Mientras tanto, los distintos futbolistas celestes juegan alrededor del mundo en un calendario que es extremadamente exigente.

El jugador de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que se enamoró de una influencer de fama mundial

Uno de los uruguayos que juega en el poderoso América de México y futbolista de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, está de novio desde hace unos días con una influencer de fama mundial.

Se trata del zaguero Sebastián Cáceres, quien padeció algunas lesiones con la celeste, y que debió dejar el partido ante Venezuela de setiembre pasado, por una lesión al minuto de juego. Sin embargo, ya está listo para volver al equipo.

Su novia es Alana Flores, una influencer mexicana de fama mundial y que tiene 6 millones de seguidores en Tiktok.

Alana subió un video y comentó: "Hoy me van a acompañar a arreglarme para ver a mi novio en su partido de futbol. La neta les voy a confesar algo. Yo quisiera usar su camiseta, pero yo llevo a la Raniza y a los Rayados dentro de mi corazón, entonces lo siento mucho Sebi. De cualquier forma le agarré mucho cariño a su equipo porque me gusta mucho verlo jugar y no me pierdo ningún partido".

Y cuando el uruguayo fue a ingresar al campo de juego, comentó: "Por fin llegó el momento más emocionante del partido cuando entró, qué bonito verlo haciendo lo que más le gusta y lo que lleva haciendo toda su vida: jugar futbol".