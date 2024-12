Darwin Núñez respondió en inglés preguntas de una niña sobre su familia y se le complicó con una respuesta

Darwin Núñez tuvo un primer año complicado en Inglaterra porque no sabía hablar en inglés . Jürgen Klopp, el técnico de Liverpool que llevó al uruguayo a la Premier League reconoció las dificultades que tuvo al principio para comunicarse con él.

"Su inglés no es muy bueno. Debe aprender inglés, eso nos será de gran ayuda" expresó Klopp, mientras que Núñez no ocultó el dato: "La verdad, sinceramente, en sus charlas, cuando Klopp habla, yo no entiendo nada".