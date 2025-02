Alex de Miñaur, tenista de padre uruguayo, le ganó a Mattia Bellucci y reta a Carlos Alcaraz en la final de Rotterdam

El australiano se enfrentará por el título al ganador del partido entre Alcaraz y Hurkacz.

La historia de De Miñaur

Alex de Miñaur nació y vivió hasta los cinco años en Sídney, Australia, hasta que se fue a España. Luego, junto a sus padres, en busca de un mejor pasar, retornó al país de los canguros, donde recibió el apoyo para desarrollar su carrera como tenista.

"Yo nací en Australia. A los cinco años nos fuimos a España, donde estuvimos ocho años. Después nos mudamos a Australia otra vez por los negocios de mis padres, que tenían un lavadero de coches. Montaron un restaurante en Sídney que cerró el año pasado. Y nos mudamos de nuevo a España", dijo al portal El Español en una nota del año 2016.

"Nos tuvimos que ir de España y fue duro. No me gustó irme en absoluto. Estaba muy a gusto en casa. Fue algo que nadie de mi familia quería hacer, pero era un cambio obligado por los negocios y por la falta de recursos", agregó.

En España lamentaron que el tenista se les escapó y también lo consideran como suyo, de hecho tiene nacionalidad australiana y española, pero él indicó que eligió al país que representa por el apoyo que tuvo de su federación.

"Durante ese tiempo, me encontré muy cómodo con la Federación Australiana, que me costeó todos los gastos para poder jugar a tenis, algo que no había pasado en España. Mis padres no podían pagarme la carrera como jugador de tenis. Era imposible. En Australia me apoyaron mucho".