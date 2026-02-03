Dólar
El exnúmero 1 del mundo que rompió más de 1.000 raquetas, fue diputado en Rusia y sorprendió a todos por su look

Irreconocible para el público, el extenista sorprendió en el Abierto de Australia

3 de febrero 2026 - 18:25hs
Marat Safin no solo fue número 1 del tenis, sino que rompió muchas raquetas

FOTO: AFP

Marat Safin no solo fue número 1 del tenis, sino que rompió muchas raquetas

FOTO: AFP

Fue el mejor del mundo del tenis y del ranking de la ATP al conseguir el número 1. Pero a su vez, también fue, durante cinco años, diputado en Rusia y se caracterizó, además de por su buen juego, por romper más de 1.000 raquetas en su carrera. Marat Safin mostró su cambio de look y sorprendió a todos.

Su regreso al tenis, pero en otra función, generó un boom en las redes sociales, donde los seguidores apelaron a la nostalgia de un pasado que tuvo al ruso como uno de los tenistas más reconocidos por su manera de jugar.

La presencia de Safin en el Abierto de Australia que terminó este domingo, fue específicamente para darle el premio a Carlos Alcaraz, quien derrotó en la final a Novak Djokovic.

De número 1 del mundo a diputado en Rusia

Al final de 2000, Marat Safin fue número 1 del mundo del tenis, condición que lo acompañó durante siete semanas.

Luis Suárez en al amistoso ante Alianza Lima
FÚTBOL

La acción de Luis Suárez con un policía en Colombia que recorrió el mundo; mirá el video

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
PEÑAROL

Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

Su periplo en el alto rendimiento dentro de este deporte duró 12 años.

En tanto, los reconocimientos se entremezclaron con roturas de raquetas, -él mismo dijo que destruyó más de 1.000- y su mejor versión comenzó a desdibujarse al reprocharse no estar a nivel de los tres grandes que comenzaban a surgir: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

A los 29 años, y sorpresivamente, Marat Safin terminó su etapa profesional en el tenis.

Entonces decidió volcar sus conocimientos de cómo manejarse en el circuito de la ATP a la gestión política en Rusia.

Su primer gran paso se dio en 2011 cuando fue votado como diputado.

Former Russian professional tennis player, Marat Safin, presents the Norman Brookes Challenge Cup ahead of the men's singles final between Serbia's Novak Djokovic and Spain's Carlos Alcaraz on Day 15 of the Australian Open tennis tournament in Melbourne o
Marat Safin entregó el premio al ganador del Abierto de Australia

Marat Safin entregó el premio al ganador del Abierto de Australia

Después de cinco años de entrometerse en temas relacionados con laborales legislativas, Safin renovó su mandato en 2016, aunque, al año siguiente, renunció.

Desde el año pasado, volvió al tenis ya en otra función, como entrenador de Andrey Rublev, su compatriota,

Este domingo, apareció en el Abierto de Australia con un look totalmente irreconocible y muy diferente a cuando jugaba, lo que sorprendió a todos.

Temas:

ATP Rusia Abierto de Australia tenis

