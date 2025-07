Casi 300 caballos muertos en Brasil: qué les pasó, dónde y qué dispuso el gobierno

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, estas sustancias, consideradas hepatóxicas, no están permitidas en las formulaciones de los concentrados para animales y solo aparecen cuando se hace un uso indebido de materias primas prohibidas o se contaminan los ingredientes autorizados.

El dato

"Tenemos una bomba de tiempo en nuestras manos que no sabemos cuándo explotará". Esta es la definición de João Pedro Gimenes Malaquias, natural de São José da Bela Vista, en el interior de São Paulo, criador de caballos de marcha mangalarga desde hace seis años. Perdió cuatro de sus 38 caballos en tres meses: una pérdida de al menos 200.000 reales (más de US$ 36.000, aproximadamente) y no sabe si otros resistirán.

El primer caso fue en San Pablo

De acuerdo con el despacho, el primer caso se registró el pasado 26 de mayo en el estado de São Paulo, momento a partir del cual se comenzó a indagar sobre las causas que ocasionaron las muertes de los animales, detectando sospechas en la ración.

Luego de recibir nuevas quejas, las autoridades brasileñas encontraron que en las propiedades investigadas, los equinos que enfermaron o murieron habían consumido los productos de la empresa, mientras que los animales que no consumieron esas raciones se mantuvieron sanos, incluso estando alojados en el mismo entorno.

Además de São Paulo, se registraron casos de equinos muertos en los estados de Minas Gerais, Río de Janeiro y Alagoas.

Tras inspecciones en la fábrica de Nutratta, las autoridades identificaron fallos en el control de materias primas, que permitieron la inclusión de las sustancias hepatóxicas.

El Ministerio de Agricultura dijo que mantiene abierto el proceso administrativo e informó que continúa retirando los lotes contaminados.

Todos los caballos muertos recibieron alimento de Nutratta Nutrição Animal, cuya fábrica en Itumbiara (GO) fue cerrada por orden del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) debido a la contaminación del alimento.

Fuentes: con base en EFE y datos de GLOBORURAL