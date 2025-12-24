Dólar
/ Agro / AGROINDUSTRIA

Creció la cantidad de leche producida en Uruguay que tiene como destino la exportación de lácteos

Inale informó varios crecimientos en los indicadores que utiliza para el denominado "Pantallazo lechero": creció el volumen de leche destinada a la exportación

24 de diciembre 2025 - 10:03hs
Leche: materia prima para exportación de varios lácteos, como leches en polvo, quesos y mantecas.

Pexels (archivo)

La cantidad de leche destinada a la exportación, dentro del total producido y remitido a complejos industriales del país, creció 2% (alcanzó los 1.633 millones de litros en el año móvil diciembre 2024 - noviembre 2025, respecto a igual período anterior), a la vez que los ingresos por exportaciones de lácteos aumentaron 13%, con US$ 959 millones, en igual comparación.

Pantallazo lechero del Inale

Esos datos fueron divulgados por el Instituto Nacional de la Leche (Inale), en una visualización de un conjunto de indicadores nucleados en un trabajo denominado “Pantallazo lechero”.

Allí se expresa que en el año móvil diciembre de 2024 a noviembre de 2025 la remisión alcanzó los 2.172 millones de litros, un 7% más respecto a igual período anterior.

Con relación a los precios, se informó que el valor al productor fue en promedio $ 18 por litro (+12%) y US$ 0,43 por litro (+7%), en ese caso para el período diciembre 2024-noviembre 2025 y siempre respecto a igual año móvil anterior.

El poder de compra de la leche se ubicó en 85 (+9%), con base en el indicador utilizado por los técnicos del Inale, para el promedio de diciembre de 2024 a noviembre de 2025.

Exportación de productos lácteos

Leche en polvo entera

  • 167 mil toneladas (+6%)
  • US$ 663 millones (+19%)
  • US$ 3.968 por tonelada (+13%)

Principales mercados

  1. Argelia
  2. Brasil
  3. Mauritania
  4. Venezuela
  5. Nigeria

Queso

  • 18 mil toneladas (-18%)
  • US$ 108 millones (-17%)
  • US$ 4.979 por tonelada (+2%)

Principales mercados

  1. Brasil
  2. México
  3. Chile
  4. Paraguay
  5. Argentina

Leche en polvo descremada

  • 18 mil toneladas (-2%)
  • US$ 54 millones (+5%)
  • US$ 3.187 por tonelada (+8%)

Principales mercados

  1. Brasil
  2. Argelia
  3. Bolivia
  4. Rusia
  5. Arabia Saudita

Manteca

  • 12 mil toneladas (-2%)
  • US$ 69 millones (+17%)
  • US$ 6.626 por tonelada (+20%)

Principales mercados

  1. Rusia
  2. Arabia Saudita
  3. Georgia
  4. Egipto
  5. Malasia

Fuente: Inale

