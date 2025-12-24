Creció la cantidad de leche producida en Uruguay que tiene como destino la exportación de lácteos

Leche: materia prima para exportación de varios lácteos, como leches en polvo, quesos y mantecas. Pexels (archivo)

La cantidad de leche destinada a la exportación, dentro del total producido y remitido a complejos industriales del país, creció 2% (alcanzó los 1.633 millones de litros en el año móvil diciembre 2024 - noviembre 2025, respecto a igual período anterior), a la vez que los ingresos por exportaciones de lácteos aumentaron 13%, con US$ 959 millones, en igual comparación.

Pantallazo lechero del Inale Esos datos fueron divulgados por el Instituto Nacional de la Leche (Inale), en una visualización de un conjunto de indicadores nucleados en un trabajo denominado “Pantallazo lechero”.

Allí se expresa que en el año móvil diciembre de 2024 a noviembre de 2025 la remisión alcanzó los 2.172 millones de litros, un 7% más respecto a igual período anterior.

Con relación a los precios, se informó que el valor al productor fue en promedio $ 18 por litro (+12%) y US$ 0,43 por litro (+7%), en ese caso para el período diciembre 2024-noviembre 2025 y siempre respecto a igual año móvil anterior.

El poder de compra de la leche se ubicó en 85 (+9%), con base en el indicador utilizado por los técnicos del Inale, para el promedio de diciembre de 2024 a noviembre de 2025. Exportación de productos lácteos Leche en polvo entera 167 mil toneladas (+6%)

US$ 663 millones (+19%)

US$ 3.968 por tonelada (+13%) Principales mercados Argelia Brasil Mauritania Venezuela Nigeria Queso 18 mil toneladas (-18%)

US$ 108 millones (-17%)

US$ 4.979 por tonelada (+2%) Principales mercados Brasil México Chile Paraguay Argentina Leche en polvo descremada 18 mil toneladas (-2%)

US$ 54 millones (+5%)

US$ 3.187 por tonelada (+8%) Principales mercados Brasil Argelia Bolivia Rusia Arabia Saudita Manteca 12 mil toneladas (-2%)

US$ 69 millones (+17%)

US$ 6.626 por tonelada (+20%) Principales mercados Rusia Arabia Saudita Georgia Egipto Malasia Fuente: Inale Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/2003516721366434021&partner=&hide_thread=false Cerramos el año agradeciendo a quienes forman parte de la cadena láctea uruguaya.



Desde INALE seguimos trabajando junto a productores, industria, técnicos e instituciones, con la mirada puesta en los desafíos y oportunidades que vienen. pic.twitter.com/LK7wfC9lbe — INALE (@INALE_UY) December 23, 2025