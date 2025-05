Distribuidores avícolas preocupados por falta de respuestas a denuncias de contrabando y venta ilegal de carne

Un vocero de ese grupo de empresas –puntualizaron que solo por el momento prefieren no darse a conocer, a la espera de acciones inmediatas y eficientes–, dijo este lunes 12 de mayo a El Observador que en el sector de empresas avícolas que funciona de modo legal están cansados de realizar denuncias, sin tener las respuestas adecuadas .

Los planteos a las autoridades consideran la existencia de casas y depósitos donde se realiza el trozado de pollos, también el traslado de materia prima y/o productos finales que no siempre se realiza en las condiciones adecuadas y en ciertos casos se han denunciado delitos por contrabando.

Lo que se dijo desde el MGAP

Recientemente en el portal todoelcampo.uy el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, consultado sobre esta situación cuando visitó una de las estaciones experimentales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), respondió que “se debe hacer la denuncia donde corresponde y en los lugares indicados”, que en el ministerio no hay denuncias y que “habría que preguntarle al presidente del INAC (Gastón Scayola)”.

Las denuncias sobre aspectos higiénicos, sanitarios o de competencia desleal dentro del mercado interno de carnes se recepcionan a través de los teléfonos 0800 4622 o 2916 0430, pero también al mail [email protected].

La persona que informó en nombre de este grupo de distribuidores habilitados señaló que en los últimos meses en el caso de las denuncias realizadas al call center incluso dejaron de recibir el dato del código del trámite que se necesita para darle seguimiento.

Finalmente, mencionó que dado lo explicado se enviaron por mail pedidos de reuniones a las autoridades del INAC, para considerar especialmente que el contrabando no solo genera dificultades en zonas fronterizas, también en Montevideo y departamentos vecinos, no obstante de momento no se obtuvieron respuestas.