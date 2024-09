El presidente de la Federación Rural y la prórroga de pagos al BPS: "Pedimos una mano y no la vamos a tener"

Federación Rural, integrante de Campo Unido, emitió un comunicado tras no haber respuesta a un planteo de prórroga de vencimientos de pagos al BPS.

Jorge Andrés Rodríguez, consultado por El Observador en el ruedo de la Rural del Prado -mientras observaba la calificación de los ejemplares machos de la raza Aberdeen Angus-, puntualizó que nadie pidió no pagar, "lo que se pidió fue una prórroga en los vencimientos, o sea se pidió que nos dieran una mano, pero no hubo respuesta y como vimos que los boletos de pago empezaron a salir... damos por entendido que esa mano no la vamos a tener".