En enero Uruguay embarcó menos carnes, pero las vendió de mejor modo y aumentaron los ingresos

En lo que va del año se obtuvieron US$ 213,7 millones, un 2,4% más que los US$ 208,8 millones logrados en enero del año pasado.

Con datos de Uruguay XXI cerrados al concluir enero, en ese mes la carne bovina se exportó por US$ 202 millones (22% del total), la celulosa por US$ 135 millones (15%) y los productos lácteos por US$ 77 millones (8% del total).