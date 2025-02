Mattos habló del impacto de los fondos que cayeron: el ganado que manejaban es menos del 1% del total

Daniel Castro MGAP Fernando Mattos.jpg Fernando Mattos, en Agro en Punta. Foto: Nobilis

El ministerio colaborará en la investigación

Sobre la situación de los fondos de inversión ganadera, destacó que, si bien siempre llamaron la atención en el sector, sorprendió la magnitud de los ahorristas e inversiones involucradas.

Subrayó que estas inversiones son acuerdos entre privados, sin intervención de entidades públicas ni regulación del Banco Central del Uruguay (BCU).

“Estos fondos no son fideicomisos financieros, ya que operan en un esquema híbrido, en el marco de negocios agropecuarios, que datan de largo tiempo, con el agregado que se establecen condiciones específicas entre los privados. En muchos casos, los inversores se vieron tentados por los rendimientos prometidos”, comentó.

El jerarca enfatizó en la necesidad de esperar los resultados de la Justicia para evaluar el impacto y entender cómo se gestó el problema. Señaló que el ministerio colaborará en la investigación, que podría incluir aspectos como abigeato, evasión fiscal y otras irregularidades.

Hay que estudiar todo y pensar en lo que habría que hacer para el futuro. Por lo pronto, no parece razonable que un fondo de inversión alcance tal magnitud y que no esté en un organismo que controle el buen procedimiento de esa inversión Hay que estudiar todo y pensar en lo que habría que hacer para el futuro. Por lo pronto, no parece razonable que un fondo de inversión alcance tal magnitud y que no esté en un organismo que controle el buen procedimiento de esa inversión

Además, expresó que esto afecta “la confianza del inversor y genera competencia desleal con los sistemas regulados”.

En la entrevista, en el Centro de Convenciones de Punta del Este, realizada por Daniel Castro, el jerarca comenzó compartiendo su experiencia y la “enorme responsabilidad” que implica ser ministro, además del desafío que asumió en plena pandemia cuando tomó el cargo en junio de 2021, que fue posible superar gracias al buen vínculo con todos los actores del sector.

Además, resaltó la creación de SENDA, la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, elaborada por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP con aportes del mundo empresarial, que “vamos a dejar para los próximos años para definir políticas agropecuarias importantes”.

Trump y la estrategia de la amenaza previa

En otro tramo de la charla, Mattos analizó los recientes movimientos políticos y económicos a nivel internacional, destacando el impacto del posicionamiento del presidente estadounidense Donald Trump y las implicancias para Uruguay.

Señaló que la impronta de Trump se ha consolidado bajo una estrategia de negociación basada en la amenaza previa.

“La política de ‘América Primero’ ha impuesto una dinámica en la que primero se amenaza y luego se negocia”, afirmó.

Destacó la tensión generada con países vecinos como Canadá y México en torno al acuerdo comercial T-MEC, lo que resulta llamativo dada la interdependencia de estas economías.

Otro punto de preocupación es el Canal de Panamá y la postura firme de sectores estadounidenses sobre una posible injerencia china en su control.

El ministro advirtió que el principal riesgo de esta nueva dinámica es el debilitamiento de la soberanía de los países y el intento de imponer políticas supranacionales.

“Como país pequeño, debemos ampararnos en los organismos internacionales para discutir diferencias y defender nuestra posición”, subrayó.

Pérdida de vigencia de la OMC

También resaltó la importancia de la multilateralidad y expresó su preocupación por la pérdida de vigencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y el crecimiento de las políticas ambientales.

“Podemos compartir la sensibilidad en temas ambientales, pero esto ha sido un golpe muy fuerte al sistema”, señaló, destacando que Uruguay, como país agropecuario, es altamente vulnerable al cambio climático y requiere espacios de discusión y financiamiento para la adaptación.

Lo que dijo sobre Javier Milei

Sobre la situación en Argentina, Mattos valoró los efectos de la política económica de Javier Milei, aunque con matices. “Viene aplicando un shock muy fuerte, lo que ha reducido drásticamente el riesgo país, pero también ha generado una recesión interna. Hasta ahora, la sociedad lo ha acompañado porque no había otra salida”, explicó.

Desde el punto de vista comercial, el ministro destacó que la situación argentina ha tenido un efecto positivo para Uruguay.

“Hoy no hay compras baratas en Argentina, los costos de producción son elevados y las retenciones siguen vigentes”, afirmó.

Además, anticipó que Milei podría encontrar un gran aliado en Trump, lo que podría influir en el futuro de las relaciones regionales.

Para cerrar, Mattos reafirmó la importancia del sector agropecuario como motor económico del país, y subrayó la necesidad de prepararse para enfrentar la variabilidad climática.

“El país agropecuario seguirá siendo nuestra principal fuente de generación genuina de riqueza”, aseguró.

NOBILIS- AGRO EN PUNTA.jpg Fernando Mattos, en Agro en Punta. Foto: Nobilis

Desde la firma organizadora de la actividad se informó que Nobilis está presente en el mercado uruguayo desde 2017, tras la unión de cuatro destacadas empresas del sector que suman más de un siglo de experiencia, servicio y compromiso. Con un equipo humano experimentado, ha unido mercado, ahorristas y emisores de títulos de distintos sectores de la industria a lo largo del tiempo bajo una filosofía de inversión única.

Esta charla organizada por Nobilis en el marco del evento Agro en Punta reafirma el compromiso de la compañía de ofrecer información de calidad a sus clientes, permitiéndoles tomar decisiones de inversión fundamentadas en un análisis profundo de los factores que impactan en el país.